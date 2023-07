Optimistisch blickt man bei der Volksbank in die Zukunft. Die milde Rezession sei ausgestanden. Es gibt eine Dividende von 3,5 Prozent. Aber auch die Gebühren steigen – und: die Zukunft der Bank liege künftig nicht mehr beim Filialbetrieb, vielmehr beim Multikanal-Banking über smarte Geräte.

Einen soliden Abschluss stellte die Volksbank Mittlerer Schwarzwald (MSW) bei ihrer Vertreterversammlung in Triberg vor. Hier hatte vor fünf Jahren die erste Vertreterversammlung der fusionierten Bank stattgefunden, die zweite war 2019 in Hausach. Corona verhinderte bis einschließlich 2022 weitere Präsenzveranstaltungen.

Eröffnet wurde die Vertreterversammlung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Cornel Grieshaber aus Triberg. Für die Vertreterversammlung stellte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Oliver Broghammer einen zufriedenstellend soliden Abschluss vor, trotz anhaltend schwieriger Rahmenbedingungen, enormer Kursverwerfungen an den Aktienmärkten, auch verursacht durch die Zinsentwicklung mit steigenden Zinsen, „permanenter regulatorischer Verschärfungen“ und enormer Inflationsrate. Dass die Bank weiterhin bei strengster Niedrigstbewertung bleibe, wurde mit „einer unzureichenden Ertragslage“ begründet – das habe sich bereits zum Berichtszeitpunkt durch deutliche Kursgewinne im laufenden Geschäftsjahr weitgehend erledigt.

Der Vorsitzende Martin Heinzmann wagte einen Blick in die Zukunft. Er sehe derzeit eine halbwegs stabile Konjunktur bei weiter bestehenden Unsicherheiten in den Lieferketten, der Inflation sowie der Unsicherheit bei den Energiepreisen – allerdings sei die milde Rezession weitgehend ausgestanden. Künftig beschäftige sich die Volksbank auch mit Kryptowährungen, derzeit in der Testphase, eine Hausverwaltung sei bereits implementiert.

Nachhaltigkeit, Nutzung regionaler Ressourcen und innovative Zielsetzungen bei anhaltend sozialer Kompetenz sind Ziele der Zukunft. Leider zwinge die anhaltende Inflation die Bank zur Erhöhung der Kontoführungsgebühren. Die Zukunft der Bank liege künftig nicht mehr beim Filialbetrieb, vielmehr beim Multikanal-Banking über smarte Geräte, so Heinzmann.

Eine Satzungsänderung zementierte die Vorgänge der vergangenen Jahre. Künftig können viele Sitzungen per Videokonferenz stattfinden, Vertreter können schriftlich oder ebenfalls digital informiert werden. Die Neuwahl der Vertreter bindet künftig nicht mehr so viele Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, hier wird deutlich verschlankt.

Der Prüfungsausschussvorsitzende Jürgen Nowak fasste die Ergebnisse zusammen, die die Vorsitzenden zuvor geschildert hatten. Auch er sah die Ertragslage als zufriedenstellend an. Die Erklärungen Nowaks reichten der Vertreterversammlung aus, so dass keine komplette Bekanntgabe des Prüfungsberichtes erforderlich wurde.

Cornel Grieshaber legte nochmals die Bilanz in Kurzform vor, die Versammlung bestätigte die Zahlen einstimmig, ebenso die Verwendung des Jahresüberschusses.

Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel konnte Vorstand und Aufsichtsrat bei einstimmigem Ergebnis entlasten. Grieshaber leitete erneut die Wahlen für den Aufsichtsrat, bei denen einige Mitglieder turnusgemäß ausschieden, wobei die Wiederwahl möglich sei. Heidrun Paul, Christine Beilharz, Stefen Trautwein und Cornel Grieshaber kandidierten erneut, als neues Mitglied im Aufsichtsrat konnte Marco Hansmann gewonnen werden.