von Hans-Jürgen Kommert

Erneut engagierten sich Frauen und Männer ehrenamtlich für das Auerwild und die biologische Vielfalt am Rohrhardsberg. 75 Freiwillige waren beim Bergwaldprojekt dabei. Ziel in vier Wochen Einsatzzeit sei es, einen konkreten Beitrag zur Verbesserung der ökologischen Situation am Projektstandort und für das Auerwild zu leisten und zugleich die Sensibilisierung für eine nachhaltige Lebensweise der Freiwilligen in ihrem Alltag.

Weitestgehend ohne Maschineneinsatz pflegen die Frauen und Männer des Bergwaldprojekts Wälder und Wiesen am Rohrhardsberg, um dem Auerwild eine gesicherte Landung zu ermöglichen. Der Vogel liebt lichte Wälder. Bild: Hans-Jürgen Kommert | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Im Zuge des Bergwaldprojekts führen die Freiwilligen im Forstbezirk Hochschwarzwald im Forst Baden-Württemberg in besonders geschützten Gegenden Arbeiten durch, die ansonsten eher nicht erledigt würden – insbesondere am Rohrhardsberg mit seinem einmaligen Ökosystem.

Nachdem das Bergwaldprojekt wegen der Pandemie-Beschränkungen dieses Jahr bisher noch keine Projektwochen mit Ehrenamtlichen durchführen konnte, startete der deutschlandweite Projektbetrieb im Juli. Unter der Anleitung von Fachkräften vom Bergwaldprojekt und unter der Regie von Johannes von Stemm vom Forst Baden-Württemberg im Forstbezirk Hochschwarzwald sowie den Revierleitern Jens Kerll und Peter Kleiser pflegten die Teilnehmer wertvolle Lebensräume für das auch im Schwarzwald stark bedrohte Auerwild in den Wäldern rund um den Rohrhardsberg. Mit der Offenhaltung und der Verbesserung von Biotopflächen soll der Auerhuhnbestand hier – entgegen dem Trend im Schwarzwald – weiterhin stabil bleiben. Der Bereich rund um den Rohrhardsberg sei dafür von großer Bedeutung, da er für die Verbindung der Auerwildvorkommen im Nord- und Südschwarzwald als „Trittstein“ und Raststation dringend benötigt wird.

„Die Freiwilligen lernen in den Projektwochen die vielfältigen Funktionen des Waldes und seine Artenvielfalt kennen. Mit ihrem Engagement leisten sie einen persönlichen Beitrag zu deren Erhalt. „Wir freuen uns, dass die jahrelange Zusammenarbeit mit dem Bergwaldprojekt und damit die notwendigen Pflegemaßnahmen zum Fortbestand des Auerwilds im Hochschwarzwald fortgeführt werden und trotz der diesjährigen schwierigen Rahmenbedingungen am Projektstandort Rohrhardsberg starten konnten“, sagt Johannes von Stemm, der dieses Projekt seit vielen Jahren begleitet.

Effekt auf eigenen Alltag

„Indem sich die Freiwilligen aktiv für bedrohte Tierarten und die Natur engagieren, entwickeln sie oftmals neue Beziehungen zur Natur. Die Erfahrungen aus den Projektwochen bestärken sie darin, auch den eigenen Alltag naturverträglicher und ressourcenschonender zu gestalten. Sie beteiligen sich damit aktiv am gesellschaftlichen Wandel hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft“, betonte Simon Karrer, Projektleiter beim Bergwaldprojekt. Neben der praktischen Arbeit ist ein Exkursionsnachmittag vorgesehen, um die vielfältigen Aspekte des Walds vom Schutz bis zur Nutzung näher zu beleuchten und deren Bedeutung besser verständlich zu machen.

Untergebracht waren die Gruppen in eigenen Zelten auf einer Waldlichtung an der Finstermattenhütte am Rohrhardsberg. Ein eigener Koch kümmerte sich mit vegetarischer Vollwertkost – mit möglichst regionalen und saisonalen Zutaten – um die Verpflegung der Gruppe. In diesem Jahr seien besonders die ergiebigen Regenfälle ein kleines Problem gewesen, räumte von Stemm ein.

Von den vier Einsatzwochen in der Raumschaft Triberg wird eine Woche von einem baden-württembergischen Unternehmen unterstützt, das Forstwerkzeug bis hin zu Motorkettensägen herstellt. Im Rahmen der langjährigen Kooperation fördert das Unternehmen 2021 das Bergwaldprojekt und die Bildungsarbeit für nachhaltige Entwicklung mit insgesamt 20 000 Euro, wodurch eine Einsatzwoche ermöglicht wird.