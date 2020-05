von Hans-Jürgen Kommert

Der Schulbetrieb in Baden-Württemberg ist nach einer langen Zwangspause durch das Coronavirus wieder gestartet. Doch es sind bei Weitem nicht alle Schüler, die wieder in den Unterricht dürfen und es ist auch für die zugelassenen Klassen noch keine Normalität eingekehrt.

Am Dienstag, 17. März, wurden in Schulen und Kindergärten die Türen geschlossen. Es sollten sieben Wochen ins Land gehen, bis die ersten Schüler die Schulhäuser wieder betreten dürfen – und es sind nur die Abschlussklassen der weiterführenden Schulen, für die strenge Vorsichtsmaßnahmen gelten.

Die Realschule Triberg beginnt mit den Klassenstufen neun und zehn. Ziel sei es laut Schulleiter Thomas Serazio, die Schüler optimal auf die schriftlichen Abschlussprüfungen vorzubereiten. Die Schüler der Klassenstufen zehn werden dabei in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch mit je fünf Wochenstunden unterrichtet, die Neuner in Deutsch, Englisch und Mathe mit je vier sowie drei Stunden im Wahlpflichtbereich (Französisch, Technik, oder AES, das heißt Alltagskultur, Ernährung und Soziales).

Entzerrter Unterricht

Die Schüler sind also an drei Tagen jeweils fünf Stunden an der Schule. Der Unterricht in den weiteren Fächern geschehe weiterhin per „Home-Schooling“, so wie auch für die Schüler der Klassen fünf bis acht. Warum ist das so? „Zum einen müssen wir Start- und End-Zeiten des Unterrichts entzerren, damit es keine Probleme mit der Schülerbeförderung gibt, die Schüler sind also entweder von der ersten bis zur fünften oder aber der zweiten bis zur sechsten Stunde in der Schule“, so der Schulleiter.

Ein weiterer Grund sei, dass nicht alle Lehrer für den Präsenzunterricht zur Verfügung stehen, da es beispielsweise über 60-Jährige oder Kollegen mit relevanten Vorerkrankungen gebe. Und manche leben mit Partnern aus den Risikogruppen zusammen, sagte Serazio.

Ein dritter Grund sei das Abstandsgebot von 1,50 Meter, das als oberste Maxime über allem steht. Die Raumgrößen geben also die Maximalkapazitäten der Räume vor, weshalb die Klasse teilweise in zwei, manche sogar in drei Gruppen aufgeteilt werden müssen. „Da alle Schüler die gesamte Unterrichts- und Pausenzeit lückenlos durch Lehrer begleitet und beaufsichtigt werden, sind dafür weitere Kollegen notwendig“, erläuterte Serazio.

Raster und Richtungspfeile

Auf dem Pausenhof sei ein Raster eingezeichnet, damit auch in den Pausen der Mindestabstand eingehalten wird. Auf den Treppen gibt es Richtungspfeile, in den Gängen teilweise Einbahnregelungen. „In der ersten Unterrichtsstunde nach der Wiederöffnung werden die ganzen Regeln thematisiert und es wird selbstverständlich versucht, den Schülern einen guten Einstieg zu ermöglichen“, sagte Serazio.

Die Schulleitung empfiehlt den Schülern das Mitführen und auch Tragen einer Schutzmaske, wobei dies nicht verpflichtend ist oder nur dann notwendig, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne wie bei der Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Hier bittet das Kultusministerium darum, möglichst privat anzureisen, versichere aber, dass genügend Plätze im ÖPNV vorhanden seien.

Deutliche Trennung von Ein- und Ausgang beim Schwarzwald-Gymnasium Triberg: Hier wird ebenfalls sehr viel Wert auf Hygiene gesetzt, schon im Eingangsbereich stehen Säulen mit Händedesinfektionsmitteln. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Jeder Schüler hat im Klassenzimmer seinen eigenen Tisch mit Stuhl, den ausschließlich er benutzt. Eine Reinigung des Schulhauses nach den Hygienevorschriften des Landes wird täglich durchgeführt. Das Sekretariat sei zwar besetzt, man müsse aber telefonisch oder per Mail einen Termin vereinbaren.

Heimischer Spagat

Auch der Unterricht am Schwarzwald-Gymnasium Triberg beginnt alles andere als normal: „Unser Unterricht findet mittlerweile auf digitalen Kanälen statt, was durchaus gut gelingt. Dennoch ist die Situation natürlich für alle am Schulleben Beteiligten sehr herausfordernd“, so Rektor Oliver Kiefer. Gerade den Spagat, den viele Eltern zu Hause leisten müssten, um das „Home-Schooling“ zu unterstützen und gleichzeitig ihrer eigenen beruflichen Tätigkeit nicht zu vernachlässigen, sei für alle eine ungewohnte und stellenweise auch schwierige Situation.

Die Schule werde dennoch das Beste daraus machen und weiterhin im Sinne aller am Schulleben Beteiligter Lösungen anbieten, die diese schwierige Situation im Rahmen der Möglichkeiten und ohne nachhaltige Nachteile für alle Schüler entstehen zu lassen.

Für den Start sei man gut vorbereitet und haben ein ausgeklügeltes Hygiene- und Unterrichtskonzept erarbeitet, welches die Infektionsgefahr auf ein Minimum reduziere. So werde es beispielsweise ein Einbahnstraßensystem auf den Gängen, ausreichend Seife an allen Waschbecken, Desinfektionsspender und deutlich verkleinerte Lerngruppen geben, um Mindestabstände ständig gewährleisten zu können. Auch werden die beiden ab Montag an der Schule anwesenden Jahrgänge versetzt ankommen und versetzte Pausen haben, um die Gesamtsituation an der Schule zu entlasten, so Kiefer.

Für das Abitur sei man vorbereitet, so gut das in diesen Zeiten geht. Die Schüler würden auf allen zur Verfügung stehenden Kanälen vorbereitet und bekämen in den kommenden zwei Wochen nun vor Ort den Feinschliff bei ihren Kurslehrern. Das Abitur selbst werde in sehr kleinen Gruppen geschrieben, sodass auch dort nie viele Prüflinge gleichzeitig im Raum seien.

„Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass unsere Schüler eine gute Chance haben werden, ihr Abitur ordentlich abschließen zu können. Selbstverständlich wissen wir um die besondere Situation und werden versuchen, die Schüler bestmöglich zu unterstützen“, gab Kiefer Entwarnung.

Die Jahrgangsstufe elf, deren Halbjahr in die Abiturabschlussabrechnung eingerechnet wird, werde in denen für ihr Abitur in einem Jahr relevanten Fächern beschult, sodass man hoffe, dass dahingehend keinerlei Nachteile für diesen Jahrgang entstünden. „Ab wann die Zehner für ihre mittlere Reife wieder an der Schule sein werden, kann ich derzeit nicht beantworten, da dahingehend die politischen Entscheidungen noch ausstehen“, räumte er ein.