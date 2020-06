Die Kanalsanierung in der Hintertalstraße in Nußbach ist in vollem Gange, betroffen ist der Schmutzwasserkanal. Die Rohre liegen in etwa 4,50 Metern Tiefe, dadurch muss anschließend auch der höher liegende Regenwasserkanal neu verdichtet werden. Außerdem stehen noch Anbindungen an zwei Haushalte an.

Früher viel Beton eingesetzt

Mit einigen Überraschungen wurden die Straßenbauarbeiter während den Grabungen konfrontiert. So mussten sie feststellen, dass bei früheren Maßnahmen mit sehr viel Beton gearbeitet wurde, was jetzt ein Hindernis bei den Grabungen darstellt.

Grund rutscht immer wieder nach

Auch immer wieder nachrutschender Grund behindert die umfangreichen Arbeiten. Etwa die Hälfte der anstehenden Länge von 18 Metern ist geschafft, aber vorerst ist noch kein Durchkommen für den Verkehr möglich, die Vollsperrung bleibt daher weiterhin bestehen. Die Kanalsanierung in der Hintertalstraße in Nußbach läuft. Jedoch haben die Bauarbeiter mit Überraschungen zu kämpfen. So stellten sie fest, dass bei früheren Maßnahmen viel mit Beton gearbeitet wurde, was nun ein Hindernis ist.