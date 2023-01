Triberg vor 4 Stunden

Unbekannte demolieren Milchtankanhänger und schneiden Bremsschläuche durch

Am Freitag in der Zeit von 7.45 Uhr bis 11.45 Uhr haben Unbekannte einen Milchtankanhänger auf einem Parkplatz an der Geutschenstraße schwer beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.