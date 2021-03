Seit Januar ist die EGT Energie GmbH EMAS-zertifiziert und im öffentlichen EMAS-Register geführt, wie das Unternehmen mitteilt. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) ist ein von der Europäischen Union (EU) entwickeltes standardisiertes Gemeinschaftssystem aus Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung, das Unternehmen und Organisationen dabei hilft, eine langfristige und kontinuierliche Verbesserung der betrieblichen Umweltleistung zu erreichen, heißt es.

Ressourcen und Kosten sparen

Wirtschaft und Umwelt müssten Hand in Hand gehen, so das Unternehmen. EMAS helfe Firmen dabei, Ressourcen einzusparen. Aber das System könne noch mehr: EMAS-geprüfte Organisationen leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, sparen Kosten und zeigen gesellschaftliche Verantwortung. EMAS stelle sicher, dass alle Umweltaspekte von Energieverbrauch bis zu Abfall und Emissionen rechtssicher und transparent umgesetzt werden, so die Mitteilung.

Erik Hugel, Geschäftsführer der EGT Energie. | Bild: EGT

„EMAS geht über ein reines Managementsystem hinaus und ist leistungsorientiert“, wird Erik Hugel, Geschäftsführer der EGT Energie GmbH, zitiert. „Wir möchten uns über die umweltgesetzlichen Anforderungen hinaus ständig verbessern.“

Jährliche Umwelterklärung

Kernelement von EMAS ist die Veröffentlichung einer jährlichen Umwelterklärung. Neben der transparenten und verständlichen Darstellung aller wesentlichen Umweltaspekte des Unternehmens enthalte der „ökologische Geschäftsbericht“ Ausführungen zum Umweltschutz im Verteilernetz der EGT und Daten zur Umwelt wie Emission, Abfälle und vieles mehr, wie aus der Mitteilung hervorgeht.

Das jährliche Umweltprogramm listet Maßnahmen auf, die sich die EGT Energie zum Ziel gesetzt hat. „Zu unseren Zielen gehört zum Beispiel die energetische Gebäudesanierung, der Ausbau von erneuerbaren Energien aber auch Themen wie Plastikvermeidung und Insektenschutz“, erklärt Christa Schiele, Umweltmanagementbeauftragte und verantwortlich für die EMAS-Zertifizierung bei der EGT Energie GmbH.

Den Anfang der EMAS-Zertifizierung vor einem Jahr machte eine erste eigene Untersuchung, die Umweltprüfung. Danach hatte die EGT Energie sich wiederkehrenden Umweltbetriebsprüfungen zu unterziehen. Ziele und Maßnahmen wurden in einem Umweltprogramm definiert und das Managementsystem ins Laufen gebracht. Das System und die internen Dokumente inklusive der Umwelterklärung wurden von einem externen, unabhängigen, staatlich zugelassenen und überwachten Umweltgutachter geprüft. Außerdem haben die Registerstellen die zuständigen Umweltbehörden mit einbezogen, um sicherzustellen, dass keine Umweltverstöße vorliegen.

Bereits im Dezember 2020 konnte der Umweltgutachter bestätigen, dass die EGT Energie GmbH alle Anforderungen der EMAS-Verordnung erfüllt.