von Priska Dold

Ab Montag, 20. April, wird in Nußbach die Hintertalstraße aufgrund der Fortführung der Straßenbauarbeiten wieder voll gesperrt sein. Im vorderen Bereich vom Kindergarten bis zum Ende des dazugehörenden Spielplatzes muss die Straße aufgegraben werden und zwar stellenweise bis zu 4,50 Metern. Der Austausch des Schmutzwasserkanals in diesem Abschnitt erfordert dies. Genaue Angaben, wie es in diesen Tiefen aussieht, können die Verantwortlichen nicht machen, so könne auch noch kein genauer Termin bis zur Fertigstellung genannt werden, heißt es.

Selbst wenn alle nötigen Arbeiten problemlos ausgeführt werden können, werde von mindestens sechs Wochen Vollsperrung ausgegangen. Um den Fußgängern ein gefahrloses Durchkommen vom oder ins Dorf zu ermöglichen, gibt es in diesem Bereich eine Umleitung. Der ausgeklügelte Not-Gehweg führt zwischen Kindergarten und Pfarrheim über einen Steg unterhalb des Kindergartenspielplatzes weiter unterhalb des Anwesen Haas, um dann über diese Garageneinfahrt wieder in die Hintertalstraße zu gelangen.

Auch nachts wird die Fußgängerumleitung durch eine zusätzliche Straßenlampe begehbar sein. Die entsprechende Ausschilderung weist den Weg. Weitere Vorbereitungen für die Wasserversorgung erfolgen in der Dorfmitte, dort sind Grabungen im Gange. Die neuen Leitungen müssen auf Druck geprüft und durchgespült werden. Ebenso muss vor Inbetriebnahme wegen eventueller Keime eine mikrobiologische Untersuchung erfolgen. Insgesamt gibt noch fünf neue Hausanschlüsse. Die Verwaltung bittet um Verständnis.