Der Greifvogel- und Eulenpark in Triberg beherbergte in diesem Jahr für einige Monate einen in der Region aufgefundenen Wespenbussard und einen Turmfalken. Kürzlich wechselten die Vögel zum Vogelschutzzentrum in Mössingen. Der Bussard wird wohl dauerhaft bei Menschen bleiben müssen.

Anfänglich wurde der Wespenbussard fälschlicherweise als Schreiadler bestimmt. Der Greifvogel- und Eulenpark in Triberg hatte den Vogel im Frühjahr von einer Frau erhalten, die ihn bei Neukirch noch nicht flügge auf dem Boden sitzend gefunden hatte. Der Eigentümer des Greifvogelparks, Stephan Keidel, reklamierte im Gespräch mit der Redaktion, dass die Frau den Vogel über zwei Wochen falsch ernährt habe, löffelweise mit Rindfleisch, und es deshalb zu einer Knochenerkrankung, der Rachitis, gekommen sei. Diese habe ein Tierarzt mithilfe einer Röntgenaufnahme diagnostiziert.

Das Tier habe sich in einem „extrem schlechten Zustand“ befunden, als die Frau ihn abgegeben habe, sagte Keidel. In der Auffangstation des Greifvogelparks sei es dann gelungen, den Vogel wieder aufzupäppeln. Bei der Übergabe des Wespenbussards Mitte Oktober an das Vogelschutzzentrum in Mössingen sei von dessen Seite der gute Ernährungszustand des Tieres ebenfalls bemerkt worden.

Auch wenn der Wespenbussard einige Wochen für einen Schreiadler gehalten wurde, habe das keinen Nachteil für den Vogel bedeutet, ist sich Keidel sicher. Egal, ob Wespenbussard oder Schreiadler, bei der Ernährung wären die Mitarbeiter der Auffangstation gleich vorgegangen. Unter anderem habe der Vogel Küken und Mäuse erhalten. Mittlerweile ist der Wespenbussard im Vogelschutzzentrum in Mössingen heimisch. Tierpfleger Jürgen Ruhrer fällt auf, dass das Tier keine Drohnenbrut frisst. In der Natur würden Wespenbussarde unter anderem, wie der Name impliziert, auch Wespen und deren Larven verzehren. In menschlicher Obhut werde diese Nahrungsquelle durch Drohnenbrut von Honigbienen ersetzt. Da vermutlich diese Drohnenbrut als Nahrungsoption neu für ihn sei, nehme er sie nun im Vogelschutzzentrum bislang nicht an. „Es wäre bei der Aufzucht gut gewesen, ihn daran zu gewöhnen“, sagte Ruhrer. Er lasse sich aber weiterhin mit Küken und Mäusen füttern – und gleichzeitig halten die Mitarbeiter daran fest, dem Bussard Drohnenbrut schmackhaft zu machen. Die Knochenerkrankung des Vogels sei das eine, so Keidel. Erschwerend komme noch hinzu, dass er durch die falsche Aufzucht seiner Finderin handzahm geworden sei. Das bestätigte Ruhrer vom Vogelschutzzentrum und erklärte, dass der Wespenbussard wegen seiner Zahmheit nicht auswilderungsfähig sei.

Besser erwischt hat es der Turmfalke; ihn hat das Vogelschutzzentrum mittlerweile ausgewildert. Als er noch in der Auffangstation des Greifvogelparks in Triberg war, haben Mitarbeiter dort festgestellt, dass der Falke taub ist, so Keidel. Er vermutet, dass das Tier beim Überfliegen einer Straße mit einem Fahrzeug zusammenstieß und dabei der Hörsinn geschädigt wurde. Auch wenn das den Vogel beeinträchtige, könne er trotzdem über die visuelle Wahrnehmung der Beute, also über den Sehsinn, jagen. Das Vogelschutzzentrum hat ebenfalls geprüft, ob der Turmfalke taub ist, kam aber zu einem anderen Ergebnis als Keidel. „Wir gehen davon aus, er hat gehört“, informiert Tierpfleger Ruhrer. So hätten die Mitarbeiter entsprechende Versuche angestellt. Der Vogel habe auf Lautäußerungen reagiert. Aber selbst eine Taubheit verhindere nicht eine Auswilderung. „Ein Turmfalke jagt nicht wie eine Eule nach Gehör.“ Jagdversuche auf Mäuse in seiner Voliere seien erfolgreich verlaufen. Seit Ende Oktober ist der Turmfalke wieder in Freiheit.

Der Wespenbussard hingegen müsse dauerhaft in menschlicher Obhut bleiben, und das aufgrund seiner Zahmheit. Es werde vorzugsweise versucht, den Vogel in ein Zuchtprogramm einzubinden. Eine Alternative sei eine Unterbringung in einer Falknerei.