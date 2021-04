von Maria Kienzler

Am 29. April 1961 heirateten Hannelore Dold und Jens Hagemann in der Triberger Wallfahrtskirche „Maria in der Tanne“ – und können jetzt ihre Diamantene Hochzeit feiern. Gratulieren können die beiden Töchter und der Sohn mit ihren Ehepartnern sowie die drei Enkelkinder im Alter von 18 bis 24 Jahren, und auch die Geschwister des Jubelpaares mit ihren Familien.

Der Vater fiel im Krieg

Weil Hannelore und Jens Hagemann zur Kriegs-Generation gehören, haben beide eine tragische Kindheit hinter sich. Die Jubilarin wurde in Triberg geboren und kann sich kaum an ihren Vater erinnern, denn er war im Krieg und kam im März 1945 ums Leben.

Mutter plötzlich allein mit vier Kindern

Der Metzgermeister Wilhelm Dold hinterließ seiner Witwe Klara vier Kinder im Alter zwischen drei und neun Jahren. Die Familie wohnte damals in der Gaststätte „Zur Höhle“ in der Schwendistraße, die der Vater gepachtet hatte. Jetzt musste sich die bisherige Wirtin eine Arbeit als Putzfrau suchen und im Gasthaus wurden Soldaten aus Marokko einquartiert, wie sich die Jubilarin erinnert. Später zog die Familie um und die frühere Gaststätte heißt heute „Restaurant zum Häusle“, ist aber seit einiger Zeit außer Betrieb.

Mit 16 schon Verkäuferin und Köchin

Nach der Volksschule besuchte Hannelore Dold die Haushaltungsschule der Ursulinen-Ordensfrauen in Villingen und begann mit 16 Jahren ihre Tätigkeit als Verkäuferin im Handarbeitsgeschäft Flaig in der Gartenstraße in Triberg. „Ich wohnte dort und kochte auch für die beiden ledigen Frauen, denen das Haus gehörte“, erzählt die Jubilarin. Später wurde sie von ihren zufriedenen Arbeitgeberinnen adoptiert und erbte nach deren Tod auch das Haus samt dem Wolle-Geschäft, das sie bis zur Rente weiterführte.

In einer einzigen Bombennacht beide Eltern verloren

Noch viel schlimmer war Jens Hagemann vom Krieg betroffen. Er wurde in Hamburg geboren und wuchs mit seinem Bruder Ernst auf. In einer einzigen Nacht verloren die Kinder ihre Eltern. Seine Mutter brachte die beiden Grundschulkinder vor den Bombennächten im Juli 1943 in Sicherheit zu ihren Eltern in Schleswig-Holstein. Sie selbst hatte ihre Dokumente vergessen und fuhr darum gleich wieder nach Hamburg zurück. Das war ihr Todesurteil, denn in der folgenden Nacht wurde Hamburg dem Erdboden gleich gemacht.

Beide Brüder müssen ins Waisenhaus

Zunächst konnten die Kinder bei den Großeltern bleiben, aber als die Oma erkrankte, kamen beide ins Waisenhaus. Als Jens Hagemann 1957 volljährig das Waisenhaus verlassen konnte, entdeckte er ein Lehrstellen-Angebot in der Schleswig-Holsteiner-Zeitung. Dort suchte der Triberger Geschäftsmann Fridolin Knödler per Inserat Lehrlinge für sein Malergeschäft. So kam Hagemann nach Triberg, wo er als Maler und Lackierer bis zur Rente tätig war.

In Triberg die Liebe gefunden

Bei einer Tanzveranstaltung lernte sich das Paar kennen. Sie trafen sich dann regelmäßig, aber Hannelore Dold war 18 Jahre jung und wollte erst als Volljährige heiraten. „Am 23. März 1961 wurde ich volljährig und am 29. April haben wir geheiratet“, berichtet sie.

In Kirche und Vereinen engagiert dabei

Beide Eheleute waren berufstätig und auch die drei Kinder brauchten die Eltern. Trotzdem engagierten sie sich noch für andere. Jens Hagemann war länger als 50 Jahre bei der Feuerwehr und in der katholischen Kirche arbeitete er ehrenamtlich mit. Seine Frau Hannelore trat vor 59 Jahren in den katholischen Frauenbund ein und ist seit Jahrzehnten Mitglied im Vorstandsteam. Im Turnverein ist sie ebenfalls Mitglied.