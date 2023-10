Ein anhaltendes, dumpfes „Bumbum-tabum“ erklingt: afrikanische Trommeln in Triberg? Genau das: Es waren fast 200 Trommeln in unterschiedlichen Größen, die von den Schülern der Grundschule Triberg und ihren Lehrerinnen im Takt geschlagen wurden.

Idee aus früherem Wirkungskreis

„Wir hatten noch Gelder übrig aus den Corona-Mitteln, die wollte ich möglichst sinnvoll verwenden“, klärte die engagierte Schulleiterin Bianca Mey auf. Sie fällt auf mit immer neuen Ideen. Bevor sie nach Baden-Württemberg kam, war sie an der Grundschule Südlengerheide in der Stadt Bünde, Landkreis Herford. Dort habe sie bereits mit der Gruppe Trommelzauber zusammengearbeitet.

Es sei ein wunderbares Gemeinschaftserlebnis gewesen. Und da es auch in Triberg gelte, Kinder aus zahlreichen unterschiedlichen Nationen zusammenzuführen, sei eine solche Projektwoche ein sinnvoller Ansatz. Auch Bürgermeister-Stellvertreter Klaus Nagel zeigte sich angetan.

Otto Klösel vom Trommelzauber-Team hatte alle gemeinsam in Takt gebracht. „Die einzigartige Verbindung von Trommeln, Singen und Tanzen ist unser Erfolgsgeheimnis“, erzählt er. Gut 200 Trommeln hat er in seinem Kombi dabei, ein Großteil ist in Triberg im Einsatz. Wild drauflos getrommelt wird aber nicht, vielmehr erzählen die Trommeln 90 Minuten lang eine Geschichte über eine Schatzsuche in Afrika, bei der Kinder lernen, „Sawubona“ zu sagen: „Ich sehe und schätze dich“.

Vermittelt werden soll ein Gemeinschaftsgefühl, spielerisch will man die Kreativität stärken, und rasch erzielte Erfolge steigern das Selbstwertgefühl, sogar die Motorik werde gefördert – und am Ende auch die Konzentrationsfähigkeit. Und was bei allem vorrangig noch zu spüren war: die Freude am gemeinsamen Tun, sogar das frühherbstliche Wetter spielte mit.