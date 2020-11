von Christina Kornfeld

Pandemie verwurschtet: Geschickt hatte der Triberger Regisseur Marvin Polomski das Corona-Virus in das Stück eingebaut. So fiel der Abstand nicht auf, den die vier Schauspielerinnen einhalten mussten. Beispielsweise war Jennifer, eine der vier Frauen, die sich im Stück auf einem Schrottplatz treffen, stets bedacht, ihre Maske zu tragen, Abstand zu halten und alles mit Desinfektionsmittel einzusprühen. Sie halte sich an die „Corina-Regeln“, damit es nicht zum worst case, oder mit ihren Worten „Wurschtcase“, komme. Überhaupt verwechselte Jenny, mitreißend gespielt von Lorine Herzog, gerne Wörter. Sie ist Bloggerin und teilt sofort alles, was sie erlebt.

Gegensätzliche Figuren: Zwei Welten prallen aufeinander, als sie auf Schauspielerin Panagiota trifft, die im Gegensatz zu Jenny statt Helene Fischer lieber Mozart hört. Panagiota (Susanne Dilger) hofft auf eine große Karriere und möchte dafür auf dem Schrottplatz in Ruhe lernen. Jenny möchte ihren ersteigerten Zirkuswagen ansehen, der der osteuropäischen Prostituierten Fe (Anke Ketterer) gehört. Hinzu kommt die frustrierte Elke (Annette Storz), die den Wagen ihres Mannes beschädigt hat und verzweifelt nach einem Ersatzteil sucht. Es stellt sich heraus, dass sie ein Fan von Jenny ist, und die beiden feiern das mit einer Karaoke-Gesangseinlage.

Du bist, was du singst: Bei allen Unterschieden lernen sich die Frauen schnell gut kennen und geben sich Tipps für ein besseres Leben, alles untermalt von Tanzeinlagen beispielsweise zu „Fehlerfrei" in Anlehnung an Helene Fischer oder „I need a Hero" von Bonnie Tyler. Annette Storz als Elke singt fordernd „Ich will alles", frei nach dem Schlager von Gitte, und Anke Ketterer als Fe begeistert mit ihrem „Greatest Love of All". Auch die Männer auf der Bühne – Christian Allgaier, Jonathan Krien, Maurizio Fabiano, Marvin Vogt, Rafael Renn und Marvin Polomski – präsentieren sich dem Damen-Quartett mit Gesang und Tanz. Als die Frauen eine Entführung vortäuschen, bricht Chaos aus.

Jenny (Lorine Herzog) ist Bloggerin und liebt Karaoke sowie Helene Fischer. | Bild: Christina Kornfeld

Lob für Aufführung und Einsatz: Das Publikum der sechs ausverkauften Vorführungen war begeistert von den Schauspielerinnen, den witzigen Dialogen und den Gesang- und Tanzeinlagen. Daran änderten Corona-Regeln nichts. Alles war perfekt organisiert, von der Anmeldung bis hin zur Platzierung. Fritz Wöhrle vom Historischen Verein zog den Hut vor der Truppe, „die in den schwierigen Zeiten niemals ans Aufgeben gedacht hat, um uns Zuschauern einen unvergesslichen Abend zu bereiten“. Allen seien Auftritte der Extraklasse gelungen. Sein Dank galt den Schauspielern und dem Organisationsteam.

Das ärgert die Theatermacher am Lockdown Zweifel an Wirksamkeit Der Vorsitzende des Historischen Vereins, Thomas Bossert, bewertete die Beschlüsse zum erneuten Lockdown so: „Dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, ist unstrittig und richtig. Nur setzen sie an der falschen Stelle an und sind unlogisch, da offensichtlich Erkenntnisse darüber, wo es zu Infektionen kommt, ignoriert werden. Es ist keine einzige Infektion bekannt, die ihren Ursprung in einem deutschem Theater, einer Oper oder Konzertsaal hat.“ Kritik an Intransparenz Das beziehe sich nicht nur auf den Kulturbereich, sondern auch auf andere Bereiche mit ausgefeilten Hygienekonzepten und Nachverfolgungsregeln wie Hotels, Restaurants oder Schwimmbäder. Besonders bedrückend sei es, so Bossert, dass der Prozess, nach welchen Kriterien entschieden werden, derart intransparent ist. Damit sind Planungen und Investitionen für die Zukunft fast nicht möglich, weil man vor dem Risiko steht, dass einem am Ende gesagt wird: „Du hast in ein wirksames Hygienekonzept investiert, aber wir machen dir den Laden trotzdem dicht – und frag‘ bitte nicht, warum.“ Das sagt der Regisseur Marvin Polomski berichtete nach der Premiere, dass die Zuschauer gesagt hätten, dass sie sich sicher gefühlt haben und das Konzept sehr stimmig sei. „Die Zuschauer waren froh, mal Spaß zu haben, und wir haben gezeigt, dass man das auch gut mit Regeln haben kann. Natürlich wurde das Stück sehr gelobt, und viele haben gesagt, es nicht störend gwesen sei, dass wir auf Abstand gespielt haben“, sagte er.

Die letzte geplante Aufführung des „Zickenzirkus“ am 6. November in der Hornberger Stadthalle musste aufgrund des Lockdowns abgesagt werden.