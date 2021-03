von Dieter Stein

Die Besucher der Stadt Triberg und die Einheimischen dürfen sich freuen, denn der Wasserfall und das Schwarzwaldmuseum werden erstmals ab diesem Wochenende wieder „vorsichtig“ geöffnet. „Natürlich ist dies nur unter der derzeit geltenden strengen Corona-Verordnung möglich und somit gilt auch hier eine strenge Maskenpflicht und die Abstandsregelungen müssen eingehalten werden“, informiert die Stadtverwaltung.

Triberg/Schonach/Schönwald Wer sich am Sonntag nicht an die Corona-Regeln hält, darf nicht ins Wahllokal Das könnte Sie auch interessieren

„Wir freuen uns, endlich wieder zwei unserer touristischen Highlights der Öffentlichkeit zugänglich machen zu können und werden versuchen, mit dieser Maßnahme wieder ein Stück Normalität herzustellen“, sagt Tribergs Stadtmarketingleiter Nikolas Arnold.

Triberg Karl-Heinz Weißhaar schämt sich fremd für die Triberger Verwaltung – Und das ist der Grund Das könnte Sie auch interessieren

„So öffnen wir die Wasserfälle und das Museum ab sofort samstags und sonntags, wenn auch nur eingeschränkt. Aus Gründen der Sicherheit beschränken wir uns beim Wasserfall auf die übliche Winteröffnung, also die Wege von der Hauptkasse bis zur Kasse bei der Asklepios-Klinik, denn diesen Bereich können wir im Bedarfsfall maschinell räumen und gegebenenfalls auch streuen“, erläutert Arnold.

Die Öffnung des Wasserfalls ist im kleinen Maßstab wieder möglich. | Bild: Stadtverwaltung

Der Stadtmarketingleiter läßt auch nicht unerwähnt, dass, um alle Sicherheitsvorschriften einzuhalten, bei beiden Attraktionen im Rahmen der Kontaktverfolgung ein entsprechendes Formular auszufüllen ist. Das Museum ist jedoch ab sofort an den Wochenenden jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Triberg-Land bleibt zu

Die Stadt Triberg hat am 1. Januar dieses Jahres das Schwarzwaldmuseum angepachtet. „Durch diese Änderung haben die Besucher des Wasserfalls nunmehr den großen Vorteil, dass im Eintrittspreis das Schwarzwaldmuseum ohne Mehrkosten besichtigt werden kann“, führt Arnold weiter aus. „Leider können wir das normalerweise ebenfalls im Eintrittspreis des Wasserfalls enthaltene Triberg-Land mit zahlreichen interaktiven Modellbahn-Anlagen derzeit noch nicht öffnen. Wir hoffen aber, auch diese Attraktion in absehbarer Zeit wieder in unser Besucherprogramm mit aufnehmen zu können.“