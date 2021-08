Gleich auf zwei Vereinsjahre blickten die Mitglieder der Narrenzunft Triberg in ihrer jüngsten Hauptversammlung im Café „Adler“ zurück. War 2019 noch ein normales Jahr, so wie es die Narren kennen und lieben, sah es 2020 aufgrund der Corona-Pandemie schon anders aus.

Wahlergebnisse Große Einigkeit herrschte unter den Triberger Narren bei den anstehenden Wahlen. Alle Amtsinhaber konnten dabei jeweils einstimmig bestätigt werden. Dies waren im Einzelnen: Zunftmeister Volker Fleig (ein Jahr), Vize-Zunftmeister Sven Ketterer (zwei Jahre), Schriftführerin Eva Kammerer (ein Jahr), Säckelmeisterin Carolin Hermann (zwei Jahre), Kassenprüferin Ute Meier (zwei Jahre). Neu zur Kassenprüferin gewählt wurde Christin Clever (zwei Jahre). Bisher hatte Christine Dold dieses Amt inne. Sie wurde zur passiven Beirätin gewählt, Rolf Meier ebenfalls zum passiven Beirat. Ein großes Dankeschön in Form von Blumen wurde den Frauen aus dem Vorstand zuteil. Dies waren Carolin Hermann, Eva Kammerer, Christine Dold und Ute Meier.

Zwar konnte die Fasnet noch gefeiert werden, doch Veranstaltungen wie das Kinderferienprogramm, die Schlachtplatte in der Triberger Zunftstube oder die Fasnet 2021 konnten allerdings nicht oder nicht wie gewohnt organisiert werden. Vize-Zunftmeister Sven Ketterer begrüßte die versammelten Mitglieder im Namen von Zunftmeister Volker Fleig. Dieser musste sich aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig entschuldigen. Ketterer ließ die beiden Vereinsjahre Revue passieren. Er erinnerte dabei an die verschiedenen Fasnetveranstaltungen sowie an die Besuche der Narrentreffen in Offenburg 2019 und in Bad Cannstatt 2020.

Triberg 2022 geht‘s nach Bad Saulgau – Triberger Hästräger schmieden Pläne Das könnte Sie auch interessieren

Ein wichtiges Thema bei der Narrenzunft Triberg ist der Narrensomen, also der Nachwuchs. Daher wurden in beiden Vereinsjahren Aktivitäten rund um die Schulen und Kindergärten organisiert.

Der Vize-Zunftmeister berichtete von der Schlachtplatte im November. Konnten die Narren 2019 noch in die Zunftstube einladen, gab es 2020 die Schlachtplatte lediglich in einer To-Go-Version – also auf Deutsch: zum Mitnehmen. Doch auch diese schmeckte den treuen Mitgliedern und die Schlachtplatte der besonderen Art fand reißenden Absatz. Oberteufel Sabine Wagenseil und Oberspätle Nina Fleig schauten ebenfalls auf die beiden Vereinsjahre zurück. Kassiererin Carolin Hermann gab einen Einblick in die Finanzlage des Vereins. Geprüft wurde die Kasse für beide Jahre von Ute Meier und Christine Dold.

Dank an die Narren für ihren Einsatz

Nach den Berichten leitete Bürgermeisterstellvertreter Klaus Nagel die Entlastung des Vorstands ein, die die Versammelten vollzogen. Nagel bedankte sich bei den Narren für ihren Einsatz und hofft mit ihnen, dass die nächste Fasnetsaison wieder wie gewohnt stattfinden kann.

Vorfreude auf Bad Saulgau

Für die kommende Saison ist der Besuch des Narrentreffens in Bad Saulgau geplant. Schon mehr als 70 Mitglieder haben sich hierfür bereits angemeldet.

Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung wurde aus den Reihen der Versammelten der Antrag gestellt, die Satzung beim Thema aktive und passive Mitglieder zu ändern. Der Antrag wurde einstimmig angenommen und gleich bestimmt. Die Satzungsänderung wird vom Vorstand vorgenommen und beim Registergericht eingetragen.