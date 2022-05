Endlich ist es wieder soweit: Von 21. bis 22. Mai findet bei Deutschlands höchsten Wasserfällen das Triberger Schinkenfest mit großem Schwarzwälder Trachtenumzug statt. Veranstalter ist die Stadt Triberg mit dem heimischen Trachtenverein. Unter der Rubrik „Trachten, Flohmarkt und Musik“ wird rund um das Kurhaus und in der Innenstadt für jedermann etwas geboten.

Für alle Schnäppchenjäger ist ein großer Flohmarkt im Gebiet rund um die Wasserfall-Hauptkasse und weiter entlang des Boulevards in der oberen Triberger Hauptstraße bis zum Marktplatz organisiert. Ein Kinderkarussell wartet auf die kleinen Gäste.

Bereits um 10 Uhr am Samstag beginnt der große Flohmarkt im Stadtzentrum. Nachmittags ist musikalische Unterhaltung im Festzelt beim Kurhaus mit zünftiger Blasmusik angesagt: Unter dem Motto „Blasmusik Nonstop“ spielen ab 15 Uhr die Musikvereine aus Niedereschach, Schenkenzell, Welschensteinach sowie St. Georgen im Festzelt.

Ab 18.30 Uhr gibt’s „Musik vom Feinsten“ mit den „Brasserfällen“ aus Triberg. Gute Laune und „fetzige Musik“ ist schließlich ab 20 Uhr mit der international bekannten Stimmungs- und Unterhaltungsband „Silbertaler“ aus Österreich garantiert. Und noch ein wichtiger Hinweis für alle Fußballfans: Das Pokal-Finale des Deutschen Fußball-Bunds DFB zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig wird im Festzelt am Samstagabend ab 20 Uhr per Monitor live übertragen.

Festlich beginnt der Trachtensonntag ab 10.15 Uhr mit einem Trachtengottesdienst der Kirchengemeinde in der Stadtkirche. Bereits um 10 Uhr treffen sich die Trachtenträger vor dem Triberger Kurhaus und gehen in einer Prozession, begleitet vom Pfarrer und den Ministranten, in die Kirche. Im Rahmen des Gottesdienstes sind Trachtentanzaufführungen zu sehen, unter anderem vom Trachtenverein Triberg. Musikalisch wird der Festgottesdienst gestaltet von der Chorgemeinschaft Nußbach.

Für alle Schnäppchenjäger ist ab 11 Uhr wieder Hochsaison auf dem Flohmarkt in der Innenstadt. Im Festzelt beim Kurhaus unterhält der Musikverein Aufen ab 11.30 Uhr die Gäste mit zünftiger Blasmusik im Rahmen eines Frühschoppens. Trachtentanzaufführungen finden ab 12.30 Uhr auf dem Kurhaus-Vorplatz statt.

Der siebte Schwarzwälder Trachtenumzug startet am Sonntag um 14 Uhr. Erwartet werden 900 Trachtenträger, die gemeinsam mit mehreren Trachtenmusikvereinen durch die Triberger Innenstadt ziehen. „Ein einmaliges Erlebnis!“, versprechen die Veranstalter.

Der Umzugsweg führt vom Kurhaus über die Schulstraße und weiter über die Hauptstraße und den Boulevard bis zum Wasserfall-Haupteingang und schließlich bis zum großen Festzelt beim Kurhaus. Der Umzug wird im Bereich des Marktplatzes moderiert. Höhepunkt ist der Einmarsch der Trachten- und Musikvereine im Festzelt und der Gesamtchor aller Musiker.

Nachmittags wird zünftige Blasmusik im großen Kurhaussaal und auch im Festzelt von den Musikvereinen aus Triberg und Oberschopfheim geboten. Schließlich sorgt ab 16.30 Uhr noch die Brass-Band „Bregbrassbuebe“ aus Vöhrenbach für einen schönen Festausklang. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Folgende Musik- und Trachtenvereine haben ihre Mitwirkung zugesagt: Stadt- und Kurkapelle sowie Trachtenverein Triberg, Kirnbacher Kurrende, Musikverein Aufen, Historischer Verein Hornberg, Trachtenverein Lauterbach, Musikverein und Trachtenverein Reichenbach, Trachten- und Volkstanzgruppe Fischerbach, Musikverein Oberschopfheim, Trachtengruppe St.?Peter, Trachtentanzgruppe St.?Märgen, Volkstrachtengruppe der historischen Bürgerwehr Rottweil, ?Musikverein Dingelsdorf, Trachtenverein Oberndorf, Historische Bürgerwehr und Trachtengruppe Villingen, Bauernverein und Trachtentanzgruppe Hardt, Kur- und Trachtenkapelle Sasbachwalden, Original Staufener Trachtengruppe, Trachtengruppe Münstertal, Spielmannszug und Fanfarenchor Kübelesmarkt Bad Cannstatt, Historische Bürgerwehr Ettlingen 1715, Musikverein und Trachtenverein Gutach, Trachtengruppe Bernau, Trachtengruppe Accordina von Turckheim, Trachtengruppe des Trachtenmusikvereins Langenschiltach, Trachten- und Volkstanzgruppe Furtwangen, Trachtenverein Schönwald, Trachtenverein St. Georgen, Fanfarenzug Triberg, Trachtengruppe Flözlingen und Trachtengruppe Altburg.