von Markus Reutter

Der Rektor der Realschule, Thomas Serazio, sagt, dass das Lernen der Schüler zu Hause „eigentlich ganz gut läuft“. Soviel er mitbekomme, gebe es durchweg positive Rückmeldungen, auch von Elternseite.

Die Schulen im Land wurden bereits Mitte März geschlossen, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Seither stehen Schüler und Lehrer per E-Mail oder telefonisch in Kontakt, damit weiterhin gelernt werden kann, eben von zu Hause aus.

Persönlicher Kontakt fehlt

„Aus pädagogischer Sicht fehlt der persönliche Kontakt zwischen Lehrer und Schülern“, so Serazio. Im Unterricht sei noch mehr an Interaktion möglich als auf digitaler Ebene. Aber die Schüler kämen soweit zurecht. Die Aufgaben für sie würden online zum Runterladen bereitgestellt. Von Schülerseite gebe es dann Rückmeldungen an den Lehrer per E-Mail. Die Osterferien sind wirklich frei. In dieser Zeit müssen keine Aufgaben gelöst werden. Für Schüler von Eltern, die beispielsweise im Gesundheitsbereich oder der Polizei arbeiteten, stünde ein Notbetreuung zur Verfügung, auch in den Ferienzeiten. Aber dieses Angebot werde bislang nicht in Anspruch genommen, so Serazio.

„Ich habe keine Glaskugel“

Derzeit gelten die Schulschließungen in Baden-Württemberg bis 19. April. Ob sich dann ab Montag, 20. April, tatsächlich wieder die Türen zu den Klassenzimmern öffnen, ist ungewiss. „Ich habe keine Glaskugel“, kann auch Serazio hierzu noch nichts sagen.

„Ich habe den Eindruck, unsere Regierung tut das Bestmögliche, um die Bürger zu schützen“, äußert sich der Schulleiter zuversichtlich und wartet auf einen Hinweis seitens des Ministeriums, wie es dann nach dem 19. April weitergeht.

Abschlussprüfung verschoben

Bereits beschlossen ist die Verschiebung der Abschlussprüfungen für die Zehntklässler, wodurch die mündlichen Prüfungen ganz am Ende des Schuljahres liegen. Deshalb könnte es ein Problem werden, überhaupt noch einen Termin für die Abschlussfeier zu finden. Wobei ohnehin unklar sei, ob solche Versammlungen bis dahin wieder zulässig seien. Zu der Abschlussfeier der Realschule im Kurhaus kämen üblicherweise 450 bis 500 Teilnehmer.

Wie das Kultusministerium informiert, wurde das Zeitfenster für die schriftlichen Abschlussprüfungen an Realschulen auf den 20. bis 28. Mai festgelegt, bei den mündlichen Prüfungen ist es der Zeitraum vom 20. bis 29. Juli.

Schulleitung ist erreichbar

Die Schule ist derzeit zwar verschlossen, aber er nach wie vor erreichbar, sei es telefonisch oder per E-Mail, betont Serazio. Der Rektor oder sein Stellvertreter sind vor Ort.