von Hans-Jürgen Kommert

Triberg (hjk) Der Kurpark wird umgestaltet. Seit Wochen arbeitet eine Gruppe des Triberger Gemeinderats gemeinsam mit dem städtischen Bautechniker Sven Ketterer und Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold daran, dem Gelände neue Attraktivität einzuhauchen.

Bei einer kürzlichen Besprechung konnte der Bautechniker neue Details mitteilen. Demnach sollen die Arbeiten am Kurpark in Triberg in dieser Woche beginnen. Die Abbruchfirma Pfaff aus Schönwald werde mit großem Bagger und dem Brecher anrücken. Sowohl der Pavillon, als auch die Stahlbetonbrücke sowie das ehemalige Kassenhäuschen am Eingangsbereich würden abgebrochen. Das Material werde geschreddert und gleich zur Neu-Modellierung des Geländes verwendet.

Mit Wasserspiel und barrierefrei

Dabei wird das Gelände unterhalb der Brücke aufgeschüttet und der Spielplatz auf die Grünfläche unterhalb des Schwendisaals verlegt. Beim derzeitigen Spielplatz werden Wasserspiel-Elemente eingebracht, vorhandene Treppenanlagen werden teils ersetzt, teils durch barrierefreie Rampen im Bereich des ehemaligen Schachfeldes als Zugang zu den WC-Anlagen des Kurhauses sowie zur Naturbühne neben dem Amtshausschopf aufgewertet.

Beim ehemaligen Schachfeld soll eine zentrale Bühnenfläche mit Schallwänden geschaffen werden, dazu soll einer der noch vorhandenen gusseisernen Marktplatz-Pavillons in diesem exponierten Bereich aufgestellt werden. Vorhandene Wege sollen gepflastert und teilweise an den Rand des Kurgartens verlegt werden. Ergänzende Maßnahmen sind das Pflanzen von Blumen und Sträucher sowie das Aufstellen von Blumenpyramiden, Sitzgelegenheiten sowie Liege- und Picknickmöglichkeiten.

Quader und Insekten

Weitere Überlegungen betreffen das Aufstellen von Insekten-Hotels. Vorhandene Böschungen werden mit Sitzquadern ausgestattet. Im Zuge der angedachten Baumaßnahmen soll der Bereich des Kurparks auch an den Kanal angeschlossen werden. Die Rasenfläche soll dann durch belastbare Paddock-Platten ertüchtigt werden. Ketterer meinte, er wolle die Arbeiten möglichst bald ausschreiben.