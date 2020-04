von Hans-Jürgen Kommert

Bund und Länder haben am Mittwoch neue Leitlinien für die Bekämpfung von Corona herausgegeben. Die Hotellerie hat allerdings weiterhin das Nachsehen, Übernachtungen zu touristischen Zwecken sind nicht erlaubt. In der Wasserfallstadt hat man mit den Auswirkungen zu kämpfen.

„Da unser Haus in seiner Auslastung ziemlich touristenlastig ist, war uns nach Bekanntgabe der Maßnahmen klar, dass der Markt für uns einbrechen würde. Daher sind alle unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit“, erklärt Manuel Triscari vom Parkhotel „Wehrle“ zu den Auswirkungen der Corona-Krise im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

„Wehrle“ hofft auf Inlandsreisen

Natürlich hoffe er mit der Belegschaft, „bald wieder aufschließen zu dürfen – doch das können wir leider noch nicht absehen“, so seine Aussage. In der Zeit, in der er das Haus geschlossen bleiben müsse, machen sich Geschäftsführung und Belegschaft natürlich Gedanken darüber, wie es allgemein danach weitergehen mag. „Unsere Hoffnung liegt dabei auf einem Anstieg der Inlandsreisen.“ Auch regionalen Firmen wolle man nach der Krise entgegen kommen und angepasste Ratensysteme einführen, „die es den Geschäftsreisenden und Firmen ein bisschen leichter machen, nach vorne zu schauen“, zeigte er Möglichkeiten auf.

Die Mitarbeiter im Hotel „Wehrle“ hätten zu normalen Zeiten aktuell viel zu tun, stattdessen sind sie in Kurzarbeit. Die Corona-Krise sorgt in den Triberger Hotels für große Probleme. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Online-Portale bereiten Sorgen

Schwer zu schaffen allerdings machten den örtlichen Hotels die Online-Buchungsportale, die eine kostenfreie Stornierung verlangten, wie der Geschäftsführer sagt. Natürlich sei jeder irgendwo von der Krise betroffen, was aber nicht für Waren gelten sollte, die vom Umtausch ausgeschlossen sei. „Das gibt‘s nirgendwo als in der Gastronomie, wo sich die Leute das erlauben. Oder haben Sie schon einmal ohne Reiseversicherung kostenfrei einen Flug stornieren können“, zeigt er sich verärgert. Ebenfalls ungewiss seien die zu erwarteten Förderungen, auch im Hinblick auf die Mitarbeiter, da es da noch nicht wirklich genaue Grundlagen gebe.

„Ansonsten, denke ich, ist unsere Situation ähnlich wie bei unseren Mitbewerbern. Wir hoffen, dass noch weiter gehende Maßnahmen ausbleiben und wir mit einer grundsoliden Förderungsaufstellung bald alles hinter uns haben“, so Triscari. Leider könne das Restaurant auch keine Speisen „to go“ anbieten, dafür sei die Küche nicht ausgerichtet.

„Schwarzwald-Residenz“ und „Adler“ geschlossen

Ähnlich sieht es Georg Wiengarn, Inhaber der Hotels „Schwarzwald-Residenz“ und „Adler“. „Beide Betriebe sind komplett geschlossen.“ Im “Adler„ wurde versucht, in der Woche vor Ostern den Außerhausverkauf von Feingebäck wie Kuchen und Torten auf Vorbestellung etwas anzukurbeln. Restaurant und Café sind geschlossen und somit ein Totalausfall. Ein Lieferservice oder ein Abholbereich im Hotel seien nicht relevant. „Wir sind hierfür weder ausgestattet noch stehen Aufwand und Ertrag in einer Relation“, so der Hotelier.

1000 Übernachtungen storniert

Es sei bereits zum jetzigen Zeitpunkt sehr ernst zu nehmen. „Wir haben Umsatzeinbußen in sechsstelliger Höhe für den Monat März und auch für April. Für diesen Zeitraum wurden mehr als 1000 Übernachtungen storniert. Auch die weiteren Monate sinken kontinuierlich ab“, rechnet Wiengarn vor. „Wir kommen grade aus der schlechten Zeit, also der Nebensaison, für uns ginge es jetzt eigentlich grade langsam, aber sicher richtig los im Hinblick auf die Sommersaison“, räumt er ein.

Krise mit Mitarbeitern durchstehen

Wie wohl die meisten seiner Mitbewerber habe er Kurzarbeit beantragt. Die Mitarbeiter seien alle seit vergangener Woche daheim. Für den laufenden Monat würden alle einen wenigstens annähernd normalen Lohn bekommen. „Wir werden versuchen, die Verluste der Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten und somit diese Krise gemeinsam durchstehen. Wir haben viele langjährige Mitarbeiter, gemeinsam sind wir ein Team, auf das es Rücksicht zu nehmen gilt“, sagt er.

Regierung macht „ordentlichen Job“

„Jeder weiß, dass die Politik ein Steckenpferd von mir ist. Ich denke, dass die Regierung aktuell einen ordentlichen Job macht. Sie alle stehen vor einer noch nie dagewesenen Situation. Allerdings müssen wir, die Betriebe im Land, vor allem die touristischen, sehr schnell weitere Hilfen bekommen. Das Verbot von touristischen Reisen ist für uns hier in Triberg eine Katastrophe. Die aktuell beschlossenen Hilfen sind ein Tropfen auf den heißen Stein, wobei Kurzarbeitergeld hilfreich ist“, so Wiengarn. Denn alle Verpflichtungen würden weiter laufen und es komme nichts rein. Lange könne kein Unternehmen eine solche Situation durchhalten.