von Hans-Jürgen Kommert

Ein Anliegen des gesamten Gemeinderats der Stadt Triberg ist die Weiterführung des Hotels „Wehrle“ und damit verbunden die Bretterwand in der Hauptstraße, genauer, die Beseitigung derselben. Michael Hummel (FWV) fragte einmal mehr nach, wie es dort weitergehen solle. „Ab Dienstag soll das Haus Foto Günter abgerissen werden“, lautete die Antwort von Bürgermeister Gallus Strobel. Wobei sich mittlerweile die Arbeiten witterungsbedingt verzögerten.

Die Verwaltung nimmt an, dass mit dem Abbruch des Hauses der Auftakt zur Weiterführung des Hotels beginnt, erklärte Strobel. „Wegen der Verbretterung werden wir nachhaken“, versprach er. Klaus Nagel (FWV) verdeutlichte noch einmal, dass dies ein Anliegen des gesamten Gemeinderats darstelle.

WLAN für die Grundschule

Das Bauamt der Stadt informierte in jüngster Sitzung des Gemeinderats Triberg über Vergaben von Aufträgen: So erhält die Grundschule Triberg jetzt drahtlose Zugänge zum Internet (WLAN), die von der Gremmelsbacher Firma CTR Richter für 2252 Euro eingerichtet werden. Die ortsansässige Baufirma King wird sich mehreren Mauern widmen: der Stützmauer Kroneckweg, angrenzend ans ehemalige Gasthaus „Poseidon“ (5756 Euro), der Bachmauer an der Schonach mit kleinen Instandsetzungsarbeiten unterhalb der Zufahrt EGT mit Räumung des Bachbetts von angeschwemmtem Geröll für 3466 Euro sowie der Instandsetzung der Bachmauer im Bereich Gnadenviertel bei der Wendefläche der Pfarrer-Dold-Straße für 3793 Euro.

Es stinkt zum Himmel

Dieter Krapohl, Bürger der Stadt Triberg, sprach das Thema Abfallcontainer an der Friedhofskapelle an. Die stünden immer offen. Wenn der Wind stark genug sei, klapperten sie, und obendrein fliege Unrat durch die Gegend. Im Sommer stinke es zum Himmel. Die Container sollen später, nach erfolgtem Umbau, in den Boden versenkt werden, versprach Bürgermeister Gallus Strobel. Und wegen des Geruchs könne man im Sommer vielleicht über einen anderen Leerungsrhythmus nachdenken.

Verzögerung im Kurgarten

Rafael Kammerer (CDU) interessierte sich in jüngster Sitzung des Triberger Gemeinderats für den Kurgarten. „Wann geht da wieder etwas?“, hakte er nach. Bürgermeister Gallus Strobel war sich sicher, dass es wohl demnächst weitergehen werde. Allerdings baue die Firma King auch die Mittelstütze der künftigen Brücke vom Parkhaus Badinsel zum NKD – und die sei derzeit sehr wichtig.

Vollsperrung Bundesstraße

Bisher nicht weiter gekommen sei man mit dem Forst Baden-Württemberg wegen der Vollsperrung der Bundesstraße 33 im Mai im Zuge von Baumfällarbeiten im Bereich der Firma Tränkle, sagte Bürgermeister Gallus Strobel auf Anfrage von Martin Mayer (CDU). Da die Maßnahme dort aber noch einige Wochen Zeit habe, warte man auf einen Ortstermin. „Da regt sich wohl auch seitens der Städte in der Ortenau Widerstand“, sagte Strobel dazu.