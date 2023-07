Ein stolzes Jubiläum: Der CDU-Stadtverband Triberg feiert sein 75-jähriges Bestehen. Bei der Feier wurde auch betont, dass die CDU bei der Entwicklung der Wasserfallstadt entscheidend mitgewirkt hat.

„Wir freuen uns, Sie zu unserem Jubiläum 75 Jahre CDU-Stadtverband Triberg willkommen zu heißen“, so eröffnete der Vorsitzende Georg Wiengarn die Feier im Landgasthof „Lilie“. Begrüßen konnte er neben vielen Mitgliedern auch eine Abordnung der SPD der Raumschaft, Bürgermeister Gallus Strobel, den ehemaligen Landtagsabgeordneten Karl Rombach, Herbert Fehrenbach aus Schonach und den aktuellen Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei.

Einen Rückblick auf die zurückliegenden Jahre, insbesondere auf die Gründungszeit, gab Lothar Hoch. 1946 gestattete die französische Besatzung die politische Arbeit in den Kommunen – dazu gründete sich auch in Triberg die „Badische Christlich-Soziale Volkspartei“ (BCSV) als Vorläufer der CDU. Schwierige Zeiten seien es gewesen, geprägt durch ein Deutschland in Schutt und Asche, 14 Millionen Vertriebene, die als Flüchtlinge in den Westen kamen. Hunger, eine zusammengebrochene Lebensmittelversorgung und zugleich der Wiederaufbau prägten diese Zeit.

In Triberg wie im ganzen badischen Umland entstand die neue, rein bürgerliche Partei, für viele eine neue politische Heimat. Wer letztlich bei der Gründung, die Josef Faller einläutete, dabei war, lasse sich nicht mehr grundsätzlich feststellen, einige wenige Namen konnte Hoch jedoch nennen. Bei der ersten Gemeinderatswahl konnte die neue Kraft vier der sieben Gremiumsmitglieder stellen, Willy Faster wurde Bürgermeister.

1947, nach heftigen Diskussionen, wurde aus der Partei die CDU, die auch im Landesverband Südbaden auftrat – tatsächlich noch bis 1971, als sie dann im Landesverband Baden-Württemberg aufging. In Triberg konnte man erstaunliche Mitgliederzahlen vermelden – 1959 waren es stolze 86, heute dagegen nurmehr 25.

Bis heute ist die CDU in Triberg zumeist stärkste Kraft im Stadtrat, die Arbeit sei geprägt von Verantwortung, Zusammenhalt und Gestaltungswillen. Zumeist stellte die CDU auch den Bürgermeister, mit Klaus Martin und Gallus Strobel stellten seit 1985 die Christdemokraten den Bürgermeister. Viele entscheidende Dinge entstanden in den zurückliegenden Jahrzehnten, an denen die CDU-Stadträte entscheidenden Anteil hatten, schilderte Hoch.

Nach dem totalen Bankrott der Gesellschaft 1945 sei es eine gewaltige Leistung gewesen, das alles wieder erfolgreich aufzubauen und Deutschland in eine führende Industrienation zu verwandeln, erklärte Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei in seinem Grußwort. Die soziale Marktwirtschaft sei eine „Erfindung“ der CDU. Die Partei sei stets an entscheidenden Wegmarken beteiligt gewesen. Er sehe es als schönes Zeichen, dass auch die politische Konkurrenz dabei sei.

Ein kurzes Grußwort sprach auch Raphael D‘Avis für die Sozialdemokraten: In Farben sei man getrennt, in der Sache vereint, es herrsche ein gegenseitiger Respekt füreinander.