Im Indoorcampinghotel „Daheim“ in Triberg versteckt, befindet sich das Kämmerle-Bräu, eine kleine Brauerei. Direkt neben dem Pub kann man dort an einer Bar die neuesten Kreationen Triberger Biers kosten.

Der 32-jährige Kristóf Rajnai führt die Brauerei in Triberg. Eigentlich ist er Schiffsbauingenieur, arbeitete aber nie in seinem Beruf. Nach dem Studium war er das Ingenieurwesen leid und versuchte sich als Barista. Sein damaliger Chef stammte ursprünglich aus den USA. Dieser erzählte ihm dann erstmals vom Hobby-Brauen und dass das in den USA bereits ein großer Trend sei. „Er meinte, ich sollte das mal ausprobieren, dass das was für mich wäre“, schmunzelt Rajnai.

Prüfung an Bierakademie

Dann kaufte Kristóf Rajnai sich erst einmal alles, was er fürs Brauen brauchte. Seit 2014 ist der 32-Jährige Hobbybrauer und las sich sein Können an, bis er 2019 seine Prüfung an der Bierakademie Dömenz in München ablegte und nun zertifizierter Diplom-Bier-Sommelier ist.

„Ich habe mir Fachbücher gekauft, mit denen Diplombraumeister lernen. Das muss man zehnmal durchlesen, bis man was kapiert“, scherzt Kristóf Rajnai. „In Deutschland ist es wichtig, ein Zertifikat zu haben, wenn man etwas verkaufen möchte, darauf legen die Leute wert.“ „Es ist noch nie was schief gegangen, klar haben die Biere nicht immer sofort so geschmeckt, wie ich wollte, aber sie haben nie schlecht geschmeckt“, meint der chemie-affine Ingenieur. Das sei allerdings auch gut so, weil Bier immer in relativ großen Mengen angesetzt werde. „Es wäre ja blöd, wenn man alles wegschütten müsste.“ Am meisten freue ihn aber, das Bier in die Flaschen abzufüllen, weil man dann das Endergebnis sehe.

Der Brauer macht bisher alles selber, von der Website, über das Designen der Etiketten, bis zum Abfüllen und Etikettieren. Seine Frau hilft ihm dabei. „Wir haben schon Etiketten gemeinsam aufgeklebt, da hatte meine Frau dann unseren kleinen Sohn in einer Trage auf dem Rücken“, verrät Rajnai.

Bisher arbeitet Rajnai nur 25 Stunden in der Brauerei, es ist sein Nebenerwerb und Hobby. Aber der Brauer hat größere Pläne. Bisher laufe das Geschäft gut. Bald müsse er sich vergrößern, worauf er auch Lust hätte. Allerdings würden dann hohe Investitionen auf ihn zukommen. „Erstmal ist es ein günstiges Hobby zum Einsteigen. In der Form, wie ich es jetzt betreibe, ist das natürlich teurer“, erklärt er. Doch sein Beruf ist trotz allem ein Knochenjob. „Ich laufe 15.000 Schritte am Tag“, berichtet Kristóf Rajnai, „schleppe schwere Fässer und arbeite oft zehn Stunden am Tag.“ Neben dem Brauen bietet Rajnai auch Bierverkostungen für Gruppen an. „Bier verkosten ist genauso wie beim Wein“, erklärt der Biersommelier.

Es gebe genauso Gerichte, die zu bestimmten Bieren passen, ebenso diverse Käsesorten oder Schokolade. „Bei Wein ist das immer jedem klar, aber bei Bier nicht“, sagt Rajnai und freut sich darüber, anderen den Genussaspekt von Bier weiterzugeben. An der Bar hat Kristóf Rajnai drei Biere im Programm. Das Triberger Bier ist eher süffig. Dazu hat er ein dunkles malziges Bier kreiert, das er nach seinem Sohn anlässlich seiner Geburt „Amelius Dunkel“ benannt hat. Neu im Programm habe er ein kaltgehopftes Weizen, das schon gut ankomme.