von Dieter Stein

Die Arbeiten an Tribergs neuer Touristenattraktion Triberg-Fantasy, die in der Stadtmitte entstehen wird, laufen auf Hochtouren. Die verschiedenen Handwerker arbeiten mit Hochdruck, was man am täglichen Fortschritt der Arbeiten sehen kann.

Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold ist zuversichtlich, dass der im Mai ins Auge gefasste Termin eingehalten werden kann. Voraussetzung sei, dass coronabedingt der Gesetzgeber grünes Licht für die Öffnung geben wird. „Einige der vorläufig zwölf Kojen sind so gut wie fertiggestellt. Wir werden den Besuchern mit diesem Event ein Spektakel der besonderen Art bieten und ich freue mich schon heute auf den Tag der Eröffnung“, so Arnold im Gespräch mit dem SÜDKURIER. „Für Interessenten haben wir bereits im Vorfeld über Instagram unter dem Hashtag tribergfantasy eine Plattform eingerichtet.“