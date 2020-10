Heidelberg/Triberg/Schonach/Schönwald vor 36 Minuten

Triberg, Schonach und Schönwald trauern um ehemaligen Pfarrer – Werner Keller stirbt mit 86 Jahren

Der evangelische Seelsorger Werner Keller ist mit 86 Jahren in Heidelberg gestorben. In der Raumschaft Triberg wirkte er als Pfarrer. Wie jetzt bekannt wurde, starb der Geistliche am 19. Oktober – kurz nach seinem Geburtstag – im Kreis seiner Familie.