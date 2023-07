„Da waren wir echt platt, als wir das gelesen haben“, freut sich Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold über die jüngste Auszeichnung Tribergs. Bei einer Umfrage von Booking.com schneidet Triberg sehr gut ab unter den Reisezielen in Deutschland. Unter den Top 20 der gastfreundlichsten Städte in Deutschland belegt Triberg Platz 4 und liegt damit noch vor namhaften Touristenzielen wie Rothenburg ob der Tauber (Platz 16) oder Neuruppin (Platz 9). Marketingchef Arnold war nach eigener Aussage „geflasht“ von dem Ergebnis und wollte von Booking.com Genaueres erfahren.

Gastgeber sind entscheidend

Bei der Umfrage der „gastfreundlichsten Städte in Deutschland“ habe die Bewertung der Gastgeber, also der Unterkünfte, eine große Rolle gespielt. Und hier sieht Arnold das Angebot in Triberg auf einem guten Weg. Dem pflichtet Bürgermeister Gallus Strobel bei: „Wir haben sehr gute Unternehmen hier“, die auf Entwicklungen und Anforderungen im Tourismus reagierten. Als Beispiel nannte er das Gasthaus „Staude in Gremmelsbach, das viele gute Gästebewertungen erziele und „tolle Pläne für eine Erweiterung“ habe. „Das honorieren wir“, so Strobel, der anmerkte, dass sich die Stadt an den Planungskosten beteilige.

Eine weitere Erklärung für das gute Abschneiden Tribergs ist für Stadtmarketingleiter Arnold die Bekanntheit von „Deutschlands höchsten Wasserfällen“. Dieses Naturschauspiel ziehe viele Touristen nach Triberg, und das aus aller Welt. Zur typischen Europatour eines Gastes aus Übersee gehöre neben München und Heidelberg auch Triberg mit seinen Wasserfällen.

Bürgermeister Strobel verweist außerdem auf die Bemühungen der Stadt: „Wir haben viel gemacht, um den Besuch Tribergs noch attraktiver zu gestalten.“ Er erwähnte unter anderem die Triberg-Inklusiv-Karte, die mit der Wasserfall-Eintrittskarte den Besuch weiterer Freizeiteinrichtungen ermöglicht.

Ein weiteres Thema, mit dem Triberg punkten kann, ist laut Arnold die Natur. Zunehmend gewinne das Thema Wasser an Bedeutung. „Es wird überall trockener“, verweist er auf die Klimaerwärmung und deren Folgen: „Die Leute schätzen es, wenn es grün ist.“

Dazu weiß Bürgermeister Strobel eine Anekdote. Er habe eine Gruppe Spanier beobachtet, die bei Regen vor der Triberger Rathaustreppe saß und die Feuchtigkeit von oben offensichtlich genossen habe. Das hätten sie auf Nachfrage auch bestätigt und betont, Regen sei bei ihnen in Spanien selten.

Touristen wollten auch verstärkt wissen, wie es um den Wasserfall stehe, ob er auch wirklich Wasser habe. Er weiß von Israeli, die gezielt im November kämen, wenn es in Triberg kühl sei und es mehr Niederschläge gebe.

All das, Tribergs gute Unterkünfte und die Attraktionen der Wasserfallstadt, habe sicherlich zum guten Abschneiden bei der Umfrage von Booking.com geführt. Diesen Erfolg möchte Arnold auch fürs Marketing nutzen und damit werben. „Eine ganz große tolle Auszeichnung“, die für das ganze laufende Jahr gelte, so der Triberger Stadtmarketingleiter.