von Hans-Jürgen Kommert

Das Volumen des zweiten doppischen Haushalts hat mit nahezu 280 Seiten einen enormen Umfang. Das Zahlenwerk kam mit Verspätung. In der letzten Sitzung des Jahres 2020 hatte der Gemeinderat noch Steuererhöhungen beschlossen. Die mussten erst in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet werden. Die Haushaltsrede von Bürgermeister Gallus Strobel liegt inzwischen schriftlich vor. Strobel geht darin auf das Jahr 2019 ein, das deutlich besser als prognostiziert verlaufen sei. Aber – „ein sehr gutes Jahr wie 2019 schlägt nach zwei Jahren, also 2021, immer negativ im Haushalt durch“, so Strobel zu den vorgelegten Zahlen.

Triberg Narren suchen Schnappschüsse Das könnte Sie auch interessieren

„Aufgrund der aktuellen finanziellen Lage ist der Haushalt sehr eng gestrickt. Wie viele Kommunen in der Nachbarschaft muss sich auch die Stadt Triberg mit der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Haushalts auseinandersetzen“, kommentiert Bürgermeister Gallus Strobel den Haushaltsplan. 2020 sei geprägt von der aktuellen Corona-Krise.

Schließungen schlagen ins Kontor

Vor allem die Gewerbesteuer liege trotz Kompensationszahlungen etwa 400.000 Euro unter dem Haushaltsansatz. Da auch im touristischen Bereich Schließungen hingenommen werden mussten, rechne er mit Mindereinnahmen von 400.000 Euro im Eigenbetrieb Tourismus, die durch die Stadt gedeckt werden müssten. Abgesagte Veranstaltungen führten zu Kostenreduzierungen, sodass er mit einer Verschlechterung von 600.000 bis 800.000 Euro im Ergebnishaushalt rechne.

Schließungen im touristischen Bereich schlagen auf den städtischen Haushalt durch.

Liquide Mittel sinken

Auch im Finanzhaushalt des ablaufenden Jahres ergäben sich Verschlechterungen, was unter anderem an fehlenden Einnahmen durch Grundstücksverkäufe (600.000 Euro) liege, die wohl erst 2021 erfolgen könnten. Jedoch seien durch die guten Zahlen des Vorjahrs ausreichend Mittel vorhanden, um das Defizit aufzufangen – allerdings würden dadurch die liquiden Mittel um rund 1,4 Millionen Euro sinken.

Weniger Zuweisungen – mehr Ausgaben

Der Ergebnishaushalt von 10,71 Millionen Euro an ordentlichen Erträgen liegt unter dem des Vorjahres. Einen Fehlbetrag von mehr als 1,32 Millionen Euro weist der Haushalt aus, da die Aufwendungen etwa zwölf Millionen Euro betragen – die laufenden Abschreibungen können somit nicht erwirtschaftet werden. Dies liege unter anderem an einer Verschlechterung der Schlüsselzuweisungen – 860.000 Euro niedriger als 2020. Dem stünden Mehrausgaben von 870.000 Euro durch eine höhere Finanzausgleichsumlage sowie die Kreisumlage gegenüber, was ein Defizit von 1,73 Millionen Euro ergebe. Stagnierend seien die Kosten der Kinderbetreuung, zudem gebe es leicht höhere Zuschüsse. Die Kosten haben sich seit 2010 (235.000 Euro) mit fast 700.000 Euro nahezu verdreifacht. Die sehr angespannte Haushaltssituation zwinge dazu, so Strobel, den Planansatz einzuhalten, besser noch zu unterschreiten.

Triberg Hier locken schon etliche Loipen die Langläufer Das könnte Sie auch interessieren

Im Finanzhaushalt steht ein Fehlbetrag von einer Million Euro aus laufender Verwaltungstätigkeit, dazu sind Investitionen in Höhe von zwei Millionen Euro vorgesehen: 1,39 Millionen Euro für Baumaßnahmen, 700.000 Euro für sonstige Investitionen und 490.000 Euro für die Tilgung.