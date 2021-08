von Lukas Nagel

Der Empfang für Olympiasiegerin Aline Rotter-Focken im Kurhaus war nicht nur im Corona-Jahr ein Höhepunkt, sondern wird sich in der Wasserfallstadt nicht so schnell wiederholen. Denn für die Ringerin bildete der Abend in ihrer Wahlheimat nicht nur den Abschluss ihrer Profikarriere, sondern auch das Finale des Feierreigens. Erleichtert zeigten sich die Organisatoren am Dienstagabend über den reibungslosen Ablauf der Feier. „Die olympischen Augenringe sieht man nicht mehr“, scherzte Jens Zimmermann mit Blick auf den Feier- und Interviewmarathon, den die Sportlerin nach ihrer Rückkehr aus Japan in den vergangenen Tagen hinlegte.

Die Olympiasiegerin Aline Rotter-Focken wird vor dem Kurhaus in Triberg von begeisterten Fans empfangen. Das Interesse an der Live-Übertragung des Empfangs in den Lokalen war jedoch relativ gering.

Der Sportmoderator, der Rotter-Focken auch als Manager begleitete, lobte die Organisation durch die Stadt. Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold und Hauptamtsleiterin Barbara Duffner dürften sich über das Kompliment des Moderators gefreut haben. Denn bei ihnen liefen die Fäden für die Organisation der Feier zusammen. Doch ohne das Rathaus-Team und zahlreiche weitere helfende Hände, die auch am Dienstagabend für die Registrierung der Gäste im Einsatz waren, wäre der Empfang nicht möglich gewesen, meinte Arnold, der sich eigentlich seit Freitag im Urlaub befindet. Die Auflagen wegen der Corona-Pandemie machten die Organisation „nicht unbedingt einfacher“, wie Barbara Duffner eingestand.

Bürgermeister Gallus Strobel bezeichnete die Ringerin und ihren Olympiaerfolg beim Empfang als „großes Glück für die Stadt Triberg“. „Allergrößten Respekt auch dafür, dass du in Triberg eine kleine Familie gründen möchtest. Vielleicht kommt bald ein kleiner Triberger Ringer dazu, das würde uns ganz besonders freuen“, meinte Strobel, an die gebürtige Krefelderin gewandt. Für den Eintrag Rotter-Fockens ins Goldene Buch der Stadt, in dem sie sich als „Tribergerin mit Leib und Seele!“ bezeichnet, gab es von den begeisterten Gästen tosenden Beifall.

Autogramme der ersten deutschen Olympiasiegerin im Ringen sind sehr gefragt.Bilder: Michael Kienzler | Bild: Michael Kienzler

Ob die Stadt ihre Olympiasiegerin noch in einer anderen Form ehren möchte, ob es nun nach dem ersten Männerparkplatz auch einen Aline-Rotter-Focken-Parkplatz in Triberg geben werde, konnte Strobel am Dienstagabend auf Nachfrage von Zimmermann noch nicht sagen. „Wir werden in der nächsten Sitzung des Gemeinderats im September darüber beraten, was wir machen können.“

„Es braucht eine Stadt, um einen Erfolg zu erreichen. In meinem Fall waren es zwei Städte, zwei Olympiastützpunkte und ganz viele Leute“, erklärte Aline Rotter-Focken in ihrer emotionalen Abschiedsrede.

Frühere Olympiasieger der Raumschaft würdigten den Erfolg der Ringerin: „Als Außenstehender hat man keine Ahnung davon, was hinter solch einem Erfolg an Arbeit steckt. Meinen herzlichen Glückwunsch zum Olympia-Sieg“, sagte Georg Hettich aus Schonach, Olympiasieger 2006 in Turin/Nordische Kombination. „Weltmeister wird man – Olympia-Sieger bleibt man!“, erklärte Hans-Peter Pohl aus Schonach, Olympiasieger 1988 in Calgary/Team/Nordische Kombination. Christof Duffner aus Schönwald, Olympiasieger 1994 in Lillehammer/Team/Skispringen war urlaubsbedingt entschuldigt.