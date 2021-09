von Markus Reutter

Die Triberg-Card, die Besucher des Wasserfalls als Eintrittskarte erhalten, wurde in diesem Jahr mit zusätzlichen Leistungen noch attraktiver. So ermöglicht die Triberg-Card nun auch einen kostenlosen Eintritt in das Schwarzwaldmuseum und das Triberg-Fantasy.

Die im Schwarzwaldmuseum aufgebaute Uhrmacherwerkstatt zeigt, wie Uhren in früheren Zeiten im Schwarzwald produziert wurden. Bild: Stadt Triberg | Bild: Stadt Triberg

Der Löwenanteil der Museums-Besucher, über 95 Prozent, kommt mit der Triberg-Card in Form der Wasserfall-Eintrittskarte oder mit der Gästekarte ins Schwarzwaldmuseum, informiert der städtische Marketingleiter Nikolaus Arnold. Das sorgt für eine erfreuliche Besucher­frequenz. Laut Arnold waren es im August 250 bis 300 Gäste im Museum täglich.

Die Leistungen der Triberg-Card sind umfangreich. Neben dem Eintritt zum Wasserfall ermöglicht sie einen kostenlosen Zugang nicht nur zum Museum und Triberg-Fantasy, sondern auch zum Triberg-Land, einer Ausstellung mit interaktiven Modellbahnanlagen. „Somit stehen unseren Besuchern mit der Triberg-Card gleich vier Attraktionen zur Verfügung, die ganzjährig an 365 Tagen im Jahr und bei jeder Witterung besichtigt werden können.“

Seit Anfang des Jahres hat die Stadt das Museum vom bisherigen Betreiber, dem Heimat- und Gewerbeverein, gepachtet und einen kostenlosen Eintritt in die Triberg-Card sowie in die Gästekarte integriert. Im Juni wurde darüber hinaus auch das „Instagram-Museum“ Triberg-Fantasy eröffnet und ins Leistungsangebot von Triberg-Card und Gästekarte übernommen.

Durch den Betrieb der vier Attraktionen in städtischer Hand ergeben sich laut Arnold Synergieeffekte. „Synergien können im Bereich des Personaleinsatzes genutzt werden. Hier vor allem im Bereich der Tourist-Info und des Schwarzwaldmuseums, die im gleichen Gebäude untergebracht sind“, erklärt der Marketingchef.

Personal übernommen

Das komplette Personal des Schwarzwaldmuseums sei zum Zeitpunkt des Museumsbetriebs durch die Stadt zu gleichen Konditionen weiterbeschäftigt worden. „Durch das neue Triberg-Fantasy waren zusätzliche Mitarbeiter notwendig.

Dies sind in der Regel Teilzeitkräfte oder auch geringfügig Beschäftigte. Auch einige Ferienjobber konnten in unseren Freizeiteinrichtungen eingesetzt werden“, informiert Arnold.

Mit den zusätzlichen Leistungen der Triberg-Card hat sich auch der Eintrittspreis zum Wasserfall erhöht. „Bis 2020 betrug der Einzeleintritt ohne Gästekarte im Sommer sechs Euro.“ Mit den beiden zusätzlichen neuen Freizeiteinrichtungen, Museum und Triberg-Fantasy, die im Rahmen der Triberg-Card im Wasserfalleintritt enthalten sind, bezahlt der Gast hierfür nun acht Euro, so Arnold. Selbstverständlich gebe es Ermäßigungen, unter anderem für Inhaber der Schwarzwald-Gästekarte, Jugendliche und Kinder und auch für Gruppen. Besonders günstig sei die Familienkarte kalkuliert.

Die Erfahrung zeige, dass diese Preise auf breiter Ebene akzeptiert werden, so Arnold.

„Derzeit laufen auch wieder vermehrt die Gespräche mit den klassischen Busreiseveranstaltern. Auch diese zeigen sich oftmals angenehm überrascht vom neuen Angebot in Triberg“, merkt der Stadtmarketingchef außerdem an.

„Wir erhoffen uns, mit diesem Angebot zukünftig nicht nur Urlaubsgäste und Tagesausflugsgäste zu erreichen, sondern auch die Bevölkerung, die Triberg gerne mal wieder im Rahmen eines Tagesausflugs besuchen und zum Beispiel mit dem Baden-Württemberg-Ticket der Deutschen Bahn aus dem Stuttgarter Raum oder aus dem Rheintal zu uns nach Triberg kommen“, erklärt Arnold. „Und das ganzjährig, also auch zu besucherschwachen Zeiten wie im November, einer Zeit, in der viele andere Freizeiteinrichtungen bereits geschlossen haben.“ Entsprechende Werbemaßnahmen seien derzeit in Vorbereitung.

Bestand langfristig sichern

„Insgesamt sehen wir die Anpachtung des Schwarzwaldmuseums als Chance für das sehr attraktive Schwarzwaldmuseum, dessen Bestand langfristig zu sichern. Das Gästeaufkommen hat sich coronabedingt stark gewandelt, auch bei den Busreiseveranstaltern. Diese sind von existenzieller Wichtigkeit für die Museen.

Mit der Triberg-Card gebe es nun die Möglichkeit, dies durch Individual-Touristen zu kompensieren. „Das Museum ist enorm wichtig für Triberg, auch geschichtlich. Wir wollen es mit allen Mitteln halten“, so Arnold. Dabei helfe auch die Triberg-Card.