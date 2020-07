von Hans-Jürgen Kommert

Was lange währt, wird endlich gut – dieses Sprichwort traf in jüngster Gemeinderatssitzung auch in Triberg zu: Bürgermeister Gallus Strobel legte nun den Bauantrag der Stadt zu Erneuerung der Aussegnungshalle vor.

Neubau soll gleich nach Abriss der alten Halle errichtet werden

Zunächst soll die bestehende Aussegnungshalle auf dem Triberger Friedhof abgebrochen werden – das kann im Kenntnisgabe-Verfahren geschehen. Im Anschluss soll sofort der Neubau erfolgen – in Stahlbeton mit Holzständeraufbau.

50 Sitzplätze unterm Schrägdach

Die neue Halle soll ein Schrägdach erhalten mit 14 Prozent Neigung mit sichtbaren Leimbindern. Die offene Gestaltung der Halle mit einer hohen Fensterfront bietet unter normalen Umständen 50 Sitz- und ebenso viele Stehplätze, die durch einen großzügigen Dachüberstand im Vorraum erweitert werden. Dazu zählen Nebenräume, öffentliche Toiletten, Räume zur Aufbahrung und Kühlung sowie ein Lager für den Bauhof. Aus der alten Aussegnungshalle sollen diverse Schmuckfenster teilweise übernommen werden.

Glockentürmchen-Frage ist noch zu klären

„Die existierende Aussegnungshalle entspricht den heutigen Anforderungen nicht mehr“, zeigte der Bürgermeister auf. Ratsmitglied Klaus Nagel (FWV) fragte nach einem angestrebten Glockentürmchen. „Das können wir nachtragen; es sollte nun aber schnell gehen, weil wir einen Antrag auf Mittel aus dem Ausgleichsstock stellen wollen“, erklärte Strobel. Unter dieser Prämisse wurde dem Antrag der Gemeinde einstimmig entsprochen.