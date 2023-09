Der Dieterlehof in Gremmelsbach blickt auf eine 300-jährige Geschichte zurück, und ein Flurstück mit dem Namen „Herrenacker“ zeigt historische Bezüge auf. Damit gehört das Anwesen zu den sehr alten landwirtschaftlichen Betrieben der Raumschaft Triberg.

Im Jahr 1996 übergab Gottfried Nagel den Betrieb an seine Tochter Franziska und ihren Mann Gerd. Das Ehepaar stellte von Vollerwerb auf Nebenerwerbslandwirtschaft um. Zum Hof gehören 28 Hektar Wald, 15 Hektar Grünland, fünf Hektar Ackerfläche sowie ein Bauerngarten. Das wichtigste Standbein stellt der Wald dar, den Gerd Scherzinger neben seinem Vollzeitberuf als Feinwerktechniker pflegt. Der Zustand des Waldes ist gut, und er liefert Brenn- und Langholz – der hohe Arbeitsaufwand erfordert allerdings von Zeit zu Zeit den Einsatz eines Forstbetriebs. Die Landwirtschafts­meisterin Franziska Scherzinger-Nagel hält 300 Freilandhühner, die zwölf Tonnen Getreide von einem Betrieb aus Weilersbach und zusätzlich Mineralfutter benötigen. Allerdings verbietet es die Landwirtschaftspolitik nach wie vor, Grünland in Ackerland umzuwandeln, wodurch eine noch umweltschonendere Wirtschaftsweise möglich wäre, da so einige Transporte vermieden werden könnten.

Auf der Ackerfläche werden Kartoffeln und Rüben angebaut. Bei Schneelagen im Winter dienen die Rüben als Zufutter für die Hühner, die in dieser Zeit im Stall bleiben müssen. Die Hühnereier verarbeitet die Landwirtin zu Dinkel- und Frischeinudeln. Dinkel- und Weizenmehl kommen von der Mühllehen-Mühle in Königsfeld-Buchenberg. Stammkunden werden frei Haus mit Nudeln und Eiern beliefert. Außerdem kann man die Produkte direkt im Hof kaufen.

Erste Kälber in der Mast

Das dritte Standbein, die Viehwirtschaft, erfährt zur Zeit eine gravierende Umstellung. Die Milchwirtschaft war auf Dauer zu zeitintensiv, und seit kurzem werden die ersten Kälber gemästet, die nach zwei Jahren als Rinder vermarktet werden. Die Jungtiere kommen von einem Milchbauern aus Rietheim. Das Grünland liefert das notwendige Futter, und die Acker- und Weideflächen werden ausschließlich mit Mist und Gülle gedüngt. Zwei Bienenvölker hat die Bäuerin von ihrem Vater übernommen. Sie ergänzen das Produktangebot. Gespannt ist das Ehepaar auf bevorstehende Regelungen der Agrarpolitik in Bezug auf die Anbindehaltung der Rinder und den damit verbundenen Investitionsbedarf.

Die Arbeitstage sind gut gefüllt – allein für die Nudel­produktion sind bis zu zwei Mal pro Woche jeweils fünf Stunden ­erforderlich; dazu kommen pro Tag zwei Stunden Stallarbeit. Mit der Gartenarbeit, den im Haushalt anfallenden Tätigkeiten und der Pflege ihres Vaters kann man von einem Vollzeitjob sprechen. Franziska Scherzinger-Nagel und ihr Mann haben ein ökonomisch und ökologisch tragfähiges Konzept zu Gunsten des Verbrauchers und des Naturschutzes entwickelt. Die Direktvermarktung spart lange Transportwege, ist auf die Versorgung der ortsansässigen Bevölkerung und Kunden in der Region zugeschnitten und damit in besonderer Weise umweltverträglich. Die drei Kinder des Paares haben Berufe gewählt, die eine Hofübernahme ausschließen – deshalb darf man gespannt sein, wie die Zukunft des Hofes aussehen wird.