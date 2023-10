Wer in den letzten Wochen und Monaten Triberg besuchte, stellte eines fest: Im Städtle, wie man es liebevoll nennt, brummt es. Der Tourismus erlebt in diesem Jahr nach zwei eher schwierigen Jahren einen enormen Zulauf. Diese positive Entwicklung können Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold und Bürgermeister Gallus Strobel mit Zahlen belegen.

„Wir haben die Zahlen mal bis August zusammengezählt und haben Erfreuliches festgestellt. Alle touristisch ausgerichteten Einrichtungen Tribergs haben zugelegt. So haben bis August bereits 280.000 Touristen den Wasserfall besucht – ein Plus von 20.000 Besuchern“, betonte Arnold. Das Instagram-Museum Triberg-Fantasy hat mit 47.000 Besuchern schon 15.000 Gäste mehr erlebt als 2022, auch das etwas abgelegene Triberg-Land kann sich über bereits 32.000 Touristen freuen – ein Plus von 6000 Personen.

Besonders freue ihn, dass es auch mit dem Schwarzwaldmuseum aufwärts gehe, betonte dazu der Bürgermeister. Gut 17.000 Interessierte mehr als 2022 und damit rund 60.000 Besucher beweisen, dass der Schritt, das Museum zur Stadt zu nehmen, eine richtungsweisende Entscheidung gewesen sei. Das sei die beste Besucherstatistik seit 25 Jahren, betont auch Arnold.

Zu schaffen habe der Stadt die langandauernde Sperrung der B 500 gemacht, was sich auch durch Mehrverkehr zur Parkplatzsuche bemerkbar gemacht habe. „Das dürfte auch ein Ergebnis der Triberg-Inklusiv-Card sein“, sind sich Galluus Strobl und Nikolaus Arnold sicher. Diese werde von den Touristen gerne angenommen, zugleich verlängere sich dadurch die Besuchsdauer der Tagestouristen deutlich – was im besten Falle auch noch durch einen Restaurantbesuch oder einen Einkauf ergänzt werde.

Besonders freue man sich darüber, dass die Busse wieder da seien – dazu habe man viele Netzwerke knüpfen müssen. „Durch Corona und die vielen damit verbundenen Einschränkungen haben viele Busreise-Veranstalter nicht ­überlebt“, stellte Arnold fest. Auch die Busreise-Veranstalter hätten den Wert der Inklusiv-Karte entdeckt, ältere Fahrgäste erlebten dadurch einen Mehrwert, vor allem, wenn ihnen der Besuch der Wasserfälle zu beschwerlich sei.

Konzessionierte Gastro-Betriebe hatten bisher ein Übernachtungsplus von rund zehn Prozent, Hütten und Heime durften sich ebenso über ein deutliches Plus freuen, informiere die Stadtverwaltung. Bei den Privatvermietern lägen die Zahlen etwa auf Vorjahresniveau, allerdings finde in diesem Bereich gerade ein Umbruch statt. Wo vormals der Kapellenberg als Zentrum der Privatvermieter galt, sei weitgehend Ruhe eingekehrt, mittlerweile seien moderne Ferienapartments in vielen Wohnstraßen zu finden, mit gutem internet, modernen Flachbildfernsehgeräten und moderner Einrichtung.

Auffallend sei eine Flut an Besuchern von der iberischen Halbinsel gewesen. „Spanien war gefühlt leer, weil sich viele Spanier in den Schwarzwald flüchteten; dazu gab es viele Gäste aus Übersee und aus dem arabischen Sprachraum, beispielsweise den Vereinigten Arabischen Emiraten“, betonte Arnold. Das Thema „Wasser“ wird laut Arnold immer wichtiger werden in Zeiten des Klimawandels. Vor allem Gäste aus sehr warmen Gefilden erlebten am Wasserfall Aha-Effekte, sie stünden ob der gefühlten Verschwendung mit offenem Mund da. „Wir werden den Wasserfall in unsere künftige Strategie mehr einbauen“, versprach dazu Strobel.