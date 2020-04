Schaden in Höhe von 15 000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am vergangenen Montag gegen 12 Uhr ereignet hat. Dies teilt die Polizei mit. Ein 57-jähriger Porsche-Fahrer wollte in Triberg von der Wallfahrtstraße in die Kreuzstraße einbiegen und hielt im Einmündungsbereich an. Eine hinter ihm fahrende 53-Jährige reagierte zu spät und fuhr mit ihrem Suzuki auf den haltenden Porsche Cayman auf. An dem Sportwagen entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro, am Suzuki etwa 5000 Euro.

Triberg/Schonach/Schönwald Ende der Zwangspause: Einzelhändler und Dienstleister sind erleichtert über die Lockerungen Das könnte Sie auch interessieren