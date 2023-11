Von einem „engen Haushaltsjahr“ sprach Kämmerin Christin Rinnus in jüngster Sitzung des Gemeinderats. Nicht ganz haushaltskonform waren die Zahlen, die sie im dritten Quartalsbericht dem Gemeinderat in jüngster Sitzung vorlegte. Dennoch blieben sie noch im Rahmen – weil sich der Verlustausgleich beim Eigenbetrieb Tourismusbetriebe deutlich vermindert habe.

So schlug die Bewirtschaftung des Waldsportbads mit 15.000 Euro mehr zu Buche. Bei den Sporthallen der Wasserfallstadt beträgt das Mehr bisher 25.000, 20.000 Euro sind es bei den Gemeindestraßen, weitere 15.000 Euro kommen bei der Bewirtschaftung und der Straßenreinigung hinzu.

Die Bewirtschaftung der Friedhöfe kostete 20.000 Euro mehr. Die Feuerwehr erhielt zusätzlich 15.000 Euro mehr für den Erwerb von beweglichem Vermögen.

Der größte Posten aber war die Unterhaltung von Gemeindestraßen – hier wurden volle 115.000 Euro mehr ausgegeben als ursprünglich geplant. Laut Bürgermeister Gallus Strobel war dies in der Hauptsache der Liembergstraße geschuldet, wie er auf Nachfrage mitteilte. Geplant waren neben der Sanierung und Abdichtung eines Löschweihers rund 600 Meter Straße. Am Ende beschloss man, die Straße bis zur Einmündung in die Rohrbacher Straße zu sanieren.

Zum Teil aufgefangen wurden die Mehrkosten durch deutliche Mehreinnahmen im Tourismusbereich, sodass der Verlustausgleich sich um rund 150.000 Euro verringert. Insgesamt könne man mit der Entwicklung dennoch zufrieden sein, allerdings mahnte die Kämmerin für den Rest des Jahres Ausgabendisziplin an – das tut dann auch im nächsten Jahr gut.