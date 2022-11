von Hans-Jürgen Kommert

Mit dem Lied des hartgesottenen Junggesellen, mit dem „Rum isch rum“ (Vorbei ist vorbei), ist ganz offiziell Schluss mit der Touristik-Saison in Triberg. Musiker wie auch Gäste sangen den sinnigen Text dazu und pfiffen – am Ende knipste Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold das Licht aus.

Dennoch, so stellte der Marketingleiter fest, „rum isch rum ist eben doch nicht ganz rum“. Die durch den Klimawandel verursachte Verschiebung der kalten Jahreszeit sorge dafür, dass sich das Ende der Tourismussaison immer weiter nach hinten verschiebe.

Trachtenumzug beim Schinkenfest

In einem kurzen Rückblick ließ er das touristische Jahr Revue passieren, das mit dem Triberger Schinkenfest und dem „wundervollen Trachtenumzug“ begann. Ein Höhepunkt sei auch heuer wieder das Stadtfest gewesen, dabei stellte die Neu-Unterzeichnung der Patenschaftsurkunde mit der Patenbatterie 4/295 zum 60. Geburtstag der erfolgreichen Partnerschaft einen kleinen Höhepunkt dar. Zu den beiden Festen zeigte Arnold zahlreiche Bilder und einige Videos.

Über einen 500. Geburtstag berichtete Stadthistoriker Klaus Nagel: Lazarus von Schwendi, einst Pfandherr vieler Städte und Gemeinden in Süddeutschland und dem Elsass, darunter auch die Raumschaft Triberg und auch Furtwangen bis Gütenbach, könnte diesen im Dezember feiern. Er habe seine Pfandherrschaft nicht ausgenutzt, sondern durch sein Wirken viel Positives bewirkt. Leider, so Nagel, habe man in den 1980er Jahren bei der Gründung des Schwendi-Bundes nur Triberg, nicht aber die anderen Städte und Gemeinden der näheren Umgebung, mit einbezogen.

Triberg-Fantasy ein Anlaufpunkt

Arnold blickte auf ein touristisches Jahr zurück, das erfolgreich gewesen sei, aber auch völlig anders als Jahre zuvor. Er zeigte auf, dass die Triberger Inklusiv-Karte sehr gut angenommen werde und beispielsweise für eine nie erwartete Belebung des Schwarzwald-Museums gesorgt habe. Auch das Instagram-Museum „Triberg Fantasy“ sei Anlaufpunkt, ebenso das Triberg-Land.

Weitere Kojen In nichtöffentlicher Sitzung hat der Gemeinderat der Stadt Triberg die Umsetzung von weiteren Kojen und Präsentationen im Instagram-Museum Triberg-Fantasy über die Wintermonate beschlossen. Dafür wird ein Budget in Höhe von insgesamt 30 000 Euro bereitgestellt, so Bürgermeister Gallus Strobel in jüngster Sitzung.

Während der gesamten Zeit bewies die Stadt- und Kurkapelle unter der Leitung von Hansjörg Hilser ihr hohes musikalisches Können und unterhielt mit Märschen, einer hörenswerten Zusammenstellung von Udo-Jürgens-Titeln und Polkas. Und natürlich wurde am Ende das in der Region bekannte Lied über den Junggesellen gesungen und gepfiffen.