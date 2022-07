Der Stadtfest-Sonntag beginnt um 10.15 Uhr mit einem Stadtfest-Gottesdienst der katholischen sowie der evangelischen Kirchengemeine in der Triberger Stadtkirche. Ab 11 Uhr spielt der Musikverein Trachtenkapelle Nußbach zum Frühschoppen auf. Um 12.30 Uhr sind Vorführungen des Karate-Clubs Triberg zu sehen, bevor um 13 Uhr die Triberger Band „Brasserfälle“ mit kultigen Songs aufspielt. Um 15 Uhr demonstrieren dann die Triberger Ringer ihr sportliches Engagement. Um diese Uhrzeit werden dann auch die „Bordellos“ musikalisch durchs Festgelände ziehen. bevor ab 16 Uhr die Waldkircher Band „Feelharmony“ bis zum Festende um 19 Uhr aufspielen wird. (sk/fue)

Auch wird die Patenbatterie zu diesem Anlass vom bisherigen Oberstabsfeldwebel Maik Arend an seinen Nachfolger Stabsfeldwebel Danny Schweinsberger übergeben. Schließlich folgt der traditionelle Fassanstich durch die Offiziellen und das zünftige Fest kann beginnen.

Eröffnet wird das Stadtfest mit einem Umzug vom Triberger Marktplatz mit Einzug ins Festgelände am Stadtfest-Samstag um 15 Uhr. Aus Anlass des Jubiläums „50 Jahre Patenbatterie der Bundeswehr“ wird es danach einen kurzen Festakt geben mit Unterzeichnung einer Patenschaftsurkunde.

Am Wochenende, 9. und 10. Juli, findet wieder das große Triberger Stadtfest statt. „Das Fest aller Feste“, wie die Veranstalter mit Stolz sagen. Über 20 Vereine aus Triberg, Nußbach und Gremmelsbach haben ihre Teilnahme zugesagt und sorgen dafür, dass sich jeder Besucher des Stadtfestes wohlfühlt. Das Festgelände ist rund ums Kurhaus Triberg und im neu angelegten Triberger Burggarten angesiedelt und besticht mit einer heimeligen und geselligen Atmosphäre.

Bild: Hans-Jürgen Kommert