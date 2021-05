von Hans-Jürgen Kommert

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde beschlossen, dass dem bisherigen Betreiber des Hochseilgartens im Wasserfallgebiet ein neues Pachtangebot über zwei Jahre angeboten wird.

Grundstücke verkauft im Haldenhof und der Sonnhalde

Bürgermeister Gallus Strobel gab außerdem aus nichtöffentlicher Sitzung bekannt, dass der Gemeinderat der Stadt Triberg dem Verkauf einer Teilfläche im Bereich Haldenhof, auf Gemarkung Schonach, zugestimmt hat. Auch dem Verkauf von drei Grundstücken in der Sonnenhalde wurde stattgegeben.

Gewerbegrundstücke 30 Prozent teurer

Wie angekündigt, hat der Stadtrat eine Erhöhung der Grundstückspreise im Gewerbepark Adelheid um 30 Prozent auf 58,50 Euro pro Quadratmeter beschlossen.

Da der „Lidl-Weg“ schon seit längerer Zeit wegen seines sehr schlechten Zustands und sehr hohen Kosten zur Wiederherstellung gesperrt ist, hat der Gemeinderat der Verlegung des Wegs zugestimmt. Die Ausweichroute wird über die Fréjus- und Gerwigstraße zum Rigiweg als neuer Verbindungsweg „Rund um Triberg“ ausgeschildert.

Motorradschilder eher unscheinbar

Bernhard Fehrenbach (FWV) findet die vom ADAC spendierten Schilder gegen Motorradlärm, die mittlerweile aufgestellt sind, eher unscheinbar und damit schlecht sichtbar – was auch Bürgermeister Gallus Strobel so empfindet.

Beschlossen wurde vom Gemeinderat die Annahme von Spenden, Schenkungen und Zuwendungen für das Jahr 2020 sowie der dazu gehörende Spendenbericht.

Busse behindern den Verkehr am Marktplatz

Burkhart Müller (CDU) hatte beobachtet, dass häufig Busse an der Bushaltestelle am Marktplatz ihre Fahrerpause einlegten – was den Verkehr durchaus behindere. „Wir gehen dem nach“, meinte Strobel nach kurzer Rücksprache mit Hauptamtsleiterin Barbara Duffner, die das bestätigte.