„Zurück in die Heimat“ lautete die Devise von Benjamin Hummel. Gleichzeitig bedeutete das auch den Start eines neuen Kapitels für den Konzertklarinettisten, einen national wie international erfahrenen Musiker. Der Schwarzwälder Benjamin Hummel spielte unter anderem im Jugendalter in der Big Band der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen. Für das Studium zog es ihn jedoch nach Berlin, wo er erfolgreich an der Universität der Künste Orchestermusik im Fach Klarinette studierte. Sein Konzertexamen schloss er dort mit Auszeichnung ab.

Nach mehreren Jahren als stellvertretender Solo-Klarinettist bei der Nordwestdeutschen Philharmonie in Herford möchte Hummel seine gesammelten Erfahrungen an Vereine sowie junge Musiker in seiner Heimatregion weitergeben. Als Daniel Dresp, der Vorsitzende der Musik- und Trachtenkapelle Gremmelsbach, über eine Anzeige von der geplanten Rückkehr Benjamin Hummels erfuhr, zögerte er nicht lange und nahm bereits Anfang des Jahres Kontakt mit ihm auf. Dresp, der selbst aktiv an der Posaune musiziert, kennt Hummel ebenfalls noch aus der damals gemeinsamen Zeit in der Big Band der Jugendmusikschule.

Lange Suche

Der Musikverein wurde in den vergangenen rund drei Jahren interimsweise von den aktiven Vereinsmitgliedern Gerd Kienzler und Gabriel King, ehemaliger Vorsitzender des Vereins und wie Hummel passionierter Klarinettist, dirigiert.

Nach der für die Kapelle schwierigen Pandemie-Phase, in der Konzerte und regelmäßige Proben nicht möglich waren, waren die Motivation und das Engagement von Gerd Kienzler und Gabriel King mitentscheidend, dass sich der Verein musikalisch stetig weiterentwickeln konnte und der Zusammenhalt gestärkt wurde. Für diese Arbeit sind die Musiker wie auch der gesamte Vorstand sehr dankbar und freuen sich, beide in den Reihen als Musiker wieder zu begrüßen. „Wir freuen uns, dass wir mit Benjamin Hummel einen leidenschaftlichen Musiker mit vielen Ideen als Dirigenten gewinnen konnten, der unsere Verbundenheit mit dem Schwarzwald teilt“, zieht Daniel Dresp ein positives Fazit der aufregenden vergangenen Wochen. Nach einem vielversprechenden Probedirigat war sich der gesamte Verein einig, mit Benjamin Hummel in die Zukunft zu gehen. Voller Vorfreude startete Hummel im Oktober als Dirigent, der neben Gremmelsbach auch den Musikverein Unterkirnach leitet.

Nachwuchsarbeit im Fokus

Nachdem die Dirigentensuche damit beendet ist, richtet sich das Augenmerk des Gremmelsbacher Vereins noch stärker in Richtung Jugendarbeit. „Der Verein kann nur fortbestehen, wenn er attraktiv für junge Musizierende ist“, stellt Daniel Dresp klar. Daher habe man jetzt vor, die aktuelle Jugendarbeit weiter zu stärken. Unter anderem auch mit der Expertise von Benjamin Hummel als nun neuer leitender Dirigent der Musik- und Trachtenkapelle Gremmelsbach.