Die Bundesregierung und die Länder empfehlen den Bürgern dringend, beim Einkaufen und im Nahverkehr Behelfs-Mund- und Nasen-Masken zu tragen, ab 27. April wird dies sogar Pflicht. Darauf hat sich der Spitalfonds schon im Vorfeld eingerichtet und stellt den Bewohnern seiner Wohnanlagen Masken zur Verfügung.

600 Stück werden in diesen Tagen an die Mieter der betreuten Wohnanlagen an der Hammerhalde und am Warenbach sowie weiteren Mietern des Spitalfonds Villingen kostenlos verteilt – pro Person zwei. 80 Stück hat allein Maria Termer genäht, ehemalige Sozialbetreuerin beim Spitalfonds. „Den Rest haben wir gekauft“, sagt Geschäftsführer Günter Reichert.

Hausmeister Murat Schoch ist derzeit in den 52 Wohneinheiten unterwegs, um die Masken persönlich auszuhändigen. Dazu reicht er auch ein Schreiben Reicherts mit der Bitte um disziplinierten Gebrauch weiter. Die Stoffmasken gelten zwar nicht als 100-prozentiger Schutz und seien auch kein medizinisch geprüftes Produkt, doch „durch das Tragen einer Mund-Nasenmaske kann die Verteilung von Tröpfchen auf Kontaktpersonen verringert werden“, heißt es darin. Angehängt ist eine Waschanleitung: Die Masken sollen nach jedem Gebrauch mit kochendem Wasser übergossen werden und darin fünf Minuten ziehen. Bügeln nach dem Trocknen garantiere die Keimfreiheit.

Hans und Agnes Bülow leben seit zwölf Jahren in der Seniorenwohnanlage des Spitalfonds Am Affenberg in der Hammerhalde. Sie waren die Ersten, die ihre Masken ausgehändigt bekamen. Während Hans Bülow sie sogleich anlegte, war Agnes Bülow zunächst noch skeptisch, aber einsichtig. „Unser Sohn drängt darauf, dass wir die Masken tragen“, sagt sie und zuckt ergeben mit den Schultern. Sie werde das beim nächsten Einkauf freilich auch tun.