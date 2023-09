Den Schlusspunkt unter das Kinderferienprogramm der Stadt Triberg setzte ­traditionell die Narrenzunft. Dabei hieß es: „Spättle­kekse backen in der Zunftstube“. Und unter den Keksen gab es mehrere Variationen.

Teufel, Spättle, Fuchs und Papagei

Zunftmeister Sven Ketterer und Narrenrat Frank Fenski stellten vor der Backaktion den zwölf Kindern die Zunftstube, die Narrenzunft und deren Häser vor. Diese konnte man in den Schaukästen über der Zunftstuben-Theke sehen. Die Mehrzahl der Jungen und Mädchen konnte mit Teufel, Spättle und Fuchs schon etwas anfangen – problematisch wurde es aber beim Papagei – also dem Federeschnabel.

In der kleinen Küche stellten die Kinder dann gemeinsam mit Eva Kammerer, Heidrun Eschment, Katrin Behringer und Sabine Ketterer zunächst in Gruppen den Teig her. Dieser wurde in Klecksen auf Backpapier platziert und auf dem Backblech in den Ofen verfrachtet, wo er langsam zu großen, flachen Keksen zerfloss, die dann stetig fester wurden. Es hatte zu Beginn geheißen, dass man „verrückte“ Kekse backen werde.

In der Zwischenzeit lockte im Schulhof eine kleine Olympiade, an der auch der Zunftmeister und Narrenrat Frank Fenski teilnahmen. Wasser per Becher von Eimer A in Eimer B transportieren, Inselhüpfen und ähnliche kleine Spiele standen zur Unterhaltung der Kinder an, bis die Bredle endlich fertig waren. Danach ging es schließlich ans Verzieren des leckeren Backwerks, bei dem jedes Kind mehrere Kekse ganz nach eigener Vorstellung und Geschmack gestalten konnte.

Eine große Tasse als Erinnerung

Damit nicht alle Kekse gleich nach dem Verzieren vernascht wurden, gab es für die Kinder am Ende noch eine große Tasse. Diese ist eine schöne Erinnerung, kann daheim zum Trinken von Kakao oder Milch genutzt werden, diente aber zunächst mal zum Heimtransport der bemalten süßen Köstlichkeiten.