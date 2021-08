von Christine Störr

Der Gala-Abend auf der Hornberger Freilichtbühne verspricht ein ganz besonders Vergnügen zu werden – wenn man viel Musik und Tanz mag. Und – wenn man eine der begehrten Eintrittskarten ergattern konnte. Aufgrund der Corona-Beschränkungen sind nur 250 Gäste pro Vorstellung erlaubt, die Karten für Freitag und Samstag, 20. und 21. August, sind weitestgehend ausverkauft.

Eifrig wird von den zwölf Darstellern auf der Freilichtbühne im Hornberger Storenwald für den bevorstehenden Gala-Abend geprobt. Schon bei den Proben gibt es Gänsehautgefühl. Bild: Christine Störr | Bild: Störr

Bei der zweiten gemeinsamen Probe der Tänzer, Sänger und Moderatoren, darunter auch Akteure aus der Raumschaft Triberg, galt es zunächst den Termin für die nächste Probe abzusprechen.

Ein schwieriges Unterfangen bei zwölf Beteiligten, doch Regisseur Marvin Polomski aus Triberg mahnte: „Wir brauchen Durchläufe und Sicherheit. Ein bisschen Chaos wie in der ersten Probe ist normal, aber eine Regelmäßigkeit in den Proben ist sehr wichtig.“ Und so einigte man sich am Ende auf den Termin, an dem die meisten Beteiligten können.

Bevor es losging, stellten die Sänger und Tänzer noch einige Fragen, die geklärt werden mussten: „Bleibt der Vorhang im Hauptgebäude auf oder zu? Bekommt jeder ein eigenes Mikrofon? Muss etwas eingestellt werden? In welchem Bereich kann gesprochen werden?“

Dann startete der erste Konzentrations-Durchlauf mit Polomskis Aufforderung: „Vergesst nicht, ihr müsst neben dem ganzen Singen und Tanzen auch noch eure Rolle spielen. Das hat bisher etwas gefehlt.“

Und schon ging es los mit der Begrüßung zum Gala-Abend der Freilicht-Träume, die vom Band kam und über die gewohnten Corona-Regeln informiert. Musikalisch begrüßte Maik Schwendemann singend zur „Greatest Show“ und auch das Moderatoren-Team Lorine Herzog und Julia Presti fanden das ein „Great Opening“.

Während der Probe am frühen Abend schien die Sonne, doch mit ein bisschen Fantasie und dem Wissen um einen späteren Beginn am Wochenende, ließ sich die Illumination bereits erahnen.

Der Gala-Abend steht ganz unter dem Motto „All unsere Träume können in Erfüllung gehen, wenn wir den Mut haben, sie zu verfolgen.“ Und so entführten die zwölf Sänger sowie das Tanz-Ensemble um Melissa Storz in traumhafte Welten wie die grüne Smaragdstadt, den König der Löwen oder das große Feld der Liebe.

An vielen Stellen der Freilichtbühne passierte etwas, eine spannende Inszenierung durch die Projektleiter Verena Rohkohl, Marvin Polomski und Melissa Storz.

Mit vielen bekannten Liedern aus Musical, Film und Hornberger Freilichtbühne wird das bunt gemischte Ensemble die Menschen dazu einladen, in eine traumhafte Welt aus aufwendigen Kostümen, unterhaltsamer Moderation und pfiffigen Tanzideen einzutauchen. Und eines sei jetzt schon verraten: Gänsehaut ist garantiert – und beste Unterhaltung wird es obendrein auch geben.

Die Hornberger Freilichtbühne ist ein Ort etlicher, legendärer Aufführungen, so etwa des Hornberger Schießens. Bild: Tourist-Info Hornberg | Bild: Tourist-Information Hornberg

Beim Gala-Abend auf der Hornberger Freilichtbühne sind am Freitag und Samstag, 20. und 21. August, jeweils ab 19.30 Uhr die Akteure Verena Rohkohl, Marvin Polomski (beide Projektleiter), Maria Presti, Maik Schwendemann, Kim Haas, Josephine Schwendemann, Janine Sauter, Conny Dold, Sebastian Claes, Alexander Gotthans und das Tanz-Ensemble um Melissa Storz dabei. Die Moderation obliegt Lorine Herzog und Julia Presti.