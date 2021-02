von Dieter Stein

Seit dem Schmutzige Dunschdig verkaufen die Narren der Oberstadt (NGO) an sechs verschiedenen Verkaufsstellen in Triberg und Umgebung ihr „Oberstädtler Narrenblättle“.

So konnte unter anderem die begehrte Lektüre im Dorfladen in Nußbach erworben werden, wo Petra Kammerer die Hochglanz-Literatur neben geräucherten Bratwürsten und frischen Backwaren voller Begeisterung anbot. Sogar von der Narrenzunft Schonach wurde das Heft am Fastnachtssamstag vor dem Narrenbrunnen beim Rathaus angeboten.

Petra Kammerer verkauft in ihrem Dorfladen in Nußbach ebenfalls einige Exemplare des „Oberstädtler Narrenblättle“. | Bild: Dieter Stein

Zusätzlich wurde am Samstag unter den bekannten Corona-Auflagen auf dem Marktplatz in Triberg ein von Narrenpolizist Duffi streng überwachter Verkaufsstand eingerichtet, an dem es das 88-farbseitige Heft ebenfalls zu kaufen gab. Um die Kauflaune der närrischen Kunden noch mehr zu steigern, blies der Startrompeter und Zeichner der Titelseite, Andreas Hehl, vom Felsenhäusle aus verschiedene Narrenmärsche, darunter auch den der Oberstadt.

600 Exemplare gedruckt

„Insgesamt hatten wir 600 Exemplare in der Druckerei bestellt, von denen alleine in den Verkaufsstellen rund 400 Stück verkauft wurden. Und an unserem Stand am Markplatz gingen die restlichen Exemplare weg wie warme Semmeln. Wir sind so gut wie ausverkauft. Mit einem solchen Erfolg hätten wir nie und nimmer gerechnet“, war von Pfiffer III, Mathias Klausmann, und dessen Vize Felix Kentischer zu hören.

„Wir danken auch der Narrenzunft Schonach für ihren Verkaufsstand vor dem Narrenbrunnen und allen Inhabern der Verkaufsstellen, ohne deren großzügige Unterstützung wir nicht so viele Hefte verkauft hätten“, lassen die beiden verlauten. Ihr Fazit: „Der große Arbeitsaufwand, innerhalb von drei Wochen ein Heft dieser Qualität aus dem Boden zu stampfen, hat sich gelohnt. Dafür nochmals allen Akteuren herzlichen Dank für diese gemeinsame Arbeit.“