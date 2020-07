von Hans-Jürgen Kommert

In der Juni-Sitzung des Gemeinderats Triberg beklagte Burkhart Müller (CDU) den Motorradlärm an der B 500 und regte an, dass die Stadt der Initiative mehrerer Städte und Gemeinden gegen Verkehrslärm beitreten solle. Zudem mahnte er Messungen an.

Neben Motorrädern auch aufgemotzte Autos als Lärmquellen

Susanne Muschal (SPD) verdeutlichte, dass der Lärm nicht nur von Motorrädern stamme, vielmehr erlebe sie ständig, dass vor allem auch getunte Autos eifrig beteiligt seien. Nun berichtete Bürgermeister Gallus Strobel in der jüngsten Ratssitzung, dass die Stadt tatsächlich der Initiative beigetreten sei. Derzeit seien bereits 103 Kommunen der Initiative beigetreten, rund ein Viertel der elf Millionen Bürger Baden-Württembergs würden dadurch repräsentiert.

Triberg Es nervt: Die Region ärgert sich über laute Motorräder und getunte Autos Das könnte Sie auch interessieren

Anwohner wollen für Bremsschwelle spenden

Müller hatte in der vorigen Sitzung auch die Bitte der Familie Kieser formuliert: Diese beklage, dass in der Hermann-Schwer-Straße deutlich zu schnell gefahren werde. Die Familie sei bereit, für Geschwindigkeitsschwellen ähnlich der an der Grundschule 500 Euro zu spenden. Auch hier hatte Strobel gute Nachrichten: In den nächsten Wochen soll die bisherige Schwelle an der Grundschule abgebaut und durch eine feste Asphaltschwelle ersetzt werden.

Standortsuche bei Vor-Ort-Termin

Die freiwerdende Schwelle könne dann in der Hermann-Schwer-Straße aufgebaut werden. Mit den Anwohnern soll bei einem Vor-Ort-Termin ein geeigneter Standort besprochen werden.