Triberg – Im Januar starteten neun junge Musiker unter der Führung von Dirigent Hansjörg Hilser ihre zweite Ausbildungsphase. Diese sieht zunächst den Erwerb des Junior- und dann des bronzenen Abzeichens vor, das zur Mitgliedschaft in der Stadtmusik berechtigt. Die erste Hürde ist genommen.

Genug gewartet

„Man kann nicht noch mehr Zeit ins Land ziehen lassen, deshalb haben wir uns entschieden, Online-Theorie-Unterricht für die Jungmusiker anzubieten“, berichtet Hilser, der zusammen mit der Vorsitzenden Katharina D‘Angelo und dem Jugendleiter Dominik Wiebel alles organisiert hat.

Wunderbar funktioniert

Elf Mal trafen sich die Jungmusiker am Mittwochabend, um Themen in der Musiktheorie, Rhythmik und Gehörbildung zu büffeln. Der Kurs endete in einer Online-Prüfung, was laut Musikverein wunderbar funktionierte. Noch erfreulicher: Alle neun Jungmusiker, die zuvor die Bläserklasse besucht haben oder Mitglied eines Jugendensembles der Stadtmusik sind, haben mit super Ergebnissen abgeschlossen.

Es sind dies: Cora Schierack, Rico Schätzle, Norina Finkbeiner (alle Klarinette), Linda Herr (Querflöte), Julie Burger (Altsax), Arijana Wernet, Luca Wisser (beide Horn), Moritz Reffler (Trompete) und Niklas Ziegler (Schlagzeug).

Online-Abschlussfeier

„Das Vorspiel auf dem Instrument soll nun Anfang Juli, möglichst in Präsenz, stattfinden“, berichtet D‘Angelo. In einer Online-Abschlussfeier erhielten die Jungmusiker nun auch das neue musikalische Portfolio der Stadtmusik, welches den Leistungsstand dokumentiert. Es gliedert sich in die drei Ausbildungsphasen Einstiegsphase, Bronzephase und Reifephase.

Eine zweite Theoriegruppe, die sich auf das bronzene Abzeichen vorbereitet, wird indes von Sabina Huber und Kevin Ramsteiner online geschult. Hier nehmen vier Jungmusiker teil. Für die Bläserklasse der Grundschule wurden Mitspielvideos auf Youtube erstellt und auch hier fand die erste gemeinsame Online-Probe sowohl für Dritt- als auch für Viertklässler statt.

Endlich mal wieder die Musikerkollegen sehen

Die Triberger Stadtmusiker versuchen seit Januar, sich zunächst in Registerproben und seit kurzem in Gesamtproben musikalisch zu betätigen – selbstredend auch online. „Es ist einfach schön, die Musikerkollegen zu sehen, etwas zu üben und danach ein Schwätzchen zu halten. Wir wollen diese Chance derzeit nutzen“, berichtet Hansjörg Hilser und freut sich über diese positiven Nachrichten. Die Stadtmusik bleibt also aktiv.