Gremmelsbach Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

So schön war die Fasnet 2020: Die Gremmelsbacher Holzschuehklepfer können‘s halt

Die gute Stimmung des Fasnetfreitags hält im vergangenen Jahr noch bis weit in den Samstag an. Am Abend hatten die Gremmelsbacher ausgelassenen ihren Ball gefeiert. Und sie haben gezeigt, dass sie sich hinter amerikanischen Show-Profis nicht zu verstecken brauchen.