Es sind die Höhepunkte der Fasnet in der Region: Die großen Umzüge der Hästräger, Gruppen und Musikkapellen. Auch in der Raumschaft waren sie vergangenes Jahr unterwegs und boten ihrem Publikum am Wegesrand das volle Programm – von einfachen Albernheiten bis zu Spitzen gegenüber der Lokalpolitik. So geht Straßenfasnet.