Am Schmotzigen Donnerstag lassen es die Hästräger in Triberg, Schonach und Schönwald richtig krachen. Der Tag ist ein einziger Umzug. Schon morgens geht das farbenfrohe Spektakel los und dauert bis in den Abend. Wir zeigen die schönsten Momente von Katzenmusik- und Teufelumzug, Schonacher Kinderumzug, Nußbacher Hemdglunkerumzug sowie Weihersprung in Schönwald.