In Corona-Zeiten ist manches anders. Auch die Triberger Stadtmusiker blicken in einer Bilanz auf ein Jahr zurück, das in vielerlei Hinsicht anders als geplant ablief. Das traditionelle Weihnachtskonzert, das am vergangenen dritten Advent stattgefunden hätte, mussten sie absagen.

Toller Jahresauftakt

Voller Tatendrang und hoch motiviert sind die Musiker und Vereinsmitglieder aus ihrem Jubiläumsjahr 2019 ins neue Jahr 2020 gestartet. Begonnen hat es mit Fastnachtsveranstaltungen. So waren die Musiker insgesamt fünf Wochenenden in Folge im Einsatz. Vor allem die Saalveranstaltungen waren begleitet von einer super Stimmung und tollen Tönen, betont die Vereinsleitung.

Triberg Die Stadt- und Kurkapelle Triberg singt eine Lobeshymne auf ein tolles Jubiläumsjahr Das könnte Sie auch interessieren

Mit sehr gemischten Gefühlen habe man die Nachrichten der massiven Corona-Infektionen in Asien verfolgt. Schlussendlich wurde, als die Pandemie in Deutschland angekommen war, Mitte März mit der Schließung der Schulen und Kindergärten das Musizieren untersagt.

Harte Folgen für Blasmusik

Anfangs hat es gerade die Blasmusik sehr hart getroffen. Es war lange unklar, welches Risiko vom Spielen eines Blasinstrumentes ausging. Manch einer hatte das Gefühl, das Spielen eines Instrumentes sei die gefährlichste Form, das Virus zu verbreiten. Die Blasmusikbranche hat sich sehr schnell dazu entschlossen, dies zu erforschen. Die Bamberger Symphoniker untersuchten mit der Fachabteilung Musikmedizin der Uniklinik Freiburg, wie viel Aerosole ihre Holz- und Blechbläser beim Spielen absondern.

Die Familie Eschle macht Musik über den Dächern von Triberg. | Bild: Archiv Stadtmusik

Gerade Instrumente, in die hineingeblasen wird, galten im Zuge der Corona- Krise als risikoreich. Erste Untersuchungen ergaben sowohl bei Holz- als auch bei Blechbläsern kaum messbare Atemluftbewegungen. Weder an den sich öffnenden Klappen eines Saxofons noch am Schalltrichter einer Trompete zeigten sich Verwirbelungen im Kunstnebel. Dies ließ alle Blasmusiker hoffen, das geliebte Hobby in der Gemeinschaft wieder ausüben zu können.

Beethoven stiftet Zuversicht

Jedoch galt es erstmal, sich allein mit dem Instrument zu beschäftigen. Keine Proben, keine Auftritte, keine Treffen. Ein Aufruf für alle Musiker in Deutschland am 22. März gab doch den Anlass, gemeinsam zu musizieren. Es wurde aufgerufen am Sonntag, 22. März, um 18 Uhr aus dem eigenen Fenster „Freude schöner Götterfunken“ von Ludwig van Beethoven zu spielen.

Adventsvideos Um ein klein wenig Musik von der Stadt- und Kurkapelle in der Adventszeit hinauszutragen, gab und gibt es zu jedem Adventssonntag ein Video mit Stücken aus den vergangenen Weihnachtskonzerten. Diese kann man von jedem Musiker digital erhalten sowie auf Facebook, YouTube oder der Homepage anhören. Infos im Internet: www.skkt.de

So erklang in Triberg nach dem sechsten Glockenschlag von den verschiedensten Ecken dieses Musikstück. Es sollte Hoffnung, Zuversicht und Gemeinschaft in dieser ungewissen Zeit schenken. Viele Stadtmusiker mit ihren Familien sowie die jüngsten Musiker spielten gemeinsam auf.

In der proben- und trefffreien Zeit versuchte man, such digital mit Videos zu treffen und gemeinsame Projekte zu erarbeiten. Auch konnte man die Musik der Stadtmusik auf SWR 4 mit Titeln der Jubiläums-CD hören.

Konzert über die ganze Stadt hinweg

Am Fronleichnamstag hätte die Kapelle ihren 251. Geburtstag gefeiert. Jeder Musiker dachte mit großer Wehmut an das vergangene Jubiläumsjahr zurück, an dem sie an diesem Tag den runden Geburtstag mit einem großen Frühwecken durch Triberg ziehen durften. Jedoch konnte eine Gruppe Trommler diesen traditionellen Brauch musikalisch mit einem tollen Frühwecken durchführen – natürlich mit Abstand. Abends spielten wieder viele Musiker von zu Hause aus zum gemeinsamen Geburtstagsständchen auf. Trotz großem Abstand entstand ein spontanes Konzert über die ganze Stadt. Dank der Topographie Tribergs klang und hallte es im ganzen Städtchen.

Triberg Auch ohne Probe hat die Stadtmusik einen Auftritt im Radio – aus der Retorte Das könnte Sie auch interessieren

Besondere Bedingungen für Übungsbetrieb

Nachdem sich im Juni abgezeichnet hatte, dass sich die Corona-Lage etwas entspannt, wurden Hygienekonzepte erstellt, um im Proberaum sowie im Freien üben zu können. Dank sehr strenger Hygienevorschriften war es nun wieder möglich, den Unterricht für die jungen Musiker sowie Proben stattfinden zu lassen. Jedoch sieht es die Regel für Musiker vor, dass man mindestens zwei Meter Abstand von Stuhl zu Stuhl einhält. Somit ist es nicht möglich, im eigenen Probelokal mit allen Musikern zu musizieren.

So idyllisch kann das coronakonforma Musizieren in der wärmeren Jahreszeit aussehen: Die Musiker spielen im Freien. | Bild: Archiv Stadtmusik

Trotzdem haben sich die Musiker nicht demotivieren lassen. Somit konnten die ersten Proben im Freien stattfinden. Probeorte waren Gärten von Musikern sowie auf dem Betriebsgelände der Firma Tränkle, wofür die Musiker allen dankbar seien, wie betont wird.

Wunderbare Sommerserenade vor Triberger Kulisse

Es konnte sogar auf ein Ziel hin geprobt werden. Mit großen Wetterglück und einem sehr hilfsbereiten Betreiber Keidel durften die Musiker die Vorführbühne für die Eulen- und Greifvogelshow beim Wasserfall nutzen. So konnte vor einer tollen Triberger Kulisse die Sommerserenade aufgeführt werden. Das Publikum freute sich sehr über das Konzert. Obwohl die Stadtmusiker in kleinen Ensembles gespielt haben, habe es allen sehr gut getan, wieder vor Zuhörern zu spielen.

Während der Sommerferien konnten einige Musiker in einem kleinen Ensemble auf dem Hilserhof bei deren Pizza-Abenden aufspielen.

Zeit produktiv genutzt

Trotz der Einschränkungen waren die Vereinsmitglieder nicht untätig. Es wurden die Zeit genutzt und die Ärmel hochgekrempelt. Der Proberaum der Musiker musste renoviert werden. Es wurde ausgeräumt, aufgeräumt, geschliffen und gestrichen. Nun erstrahlt der Proberaum im neuen Glanz. Alle Vereinsmitglieder hoffen, dass der Proberaum irgendwann wieder von allen Musikern und Mitgliedern gleichzeitig betreten und genutzt werden kann.

Ein wenig Vereinsleben

Dank der großen Unterstützung und Beratung seitens der Stadtverwaltung konnte ein wenig Vereinsleben auch im Corona-Jahr 2020 stattfinden. Somit wurde dem Verein ab September der Kurhaussaal für gemeinsame Proben zur Verfügung gestellt – unter strengen Hygienevorschriften. Somit konnte auch die Probenarbeit in den kälteren Monaten stattfinden.

Proben in kleineren Formationen

Den Verantwortlichen des Vereins sei jedoch klar, dass es in naher Zukunft keinen Auftritt mit allen Musikern geben kann. Deshalb wurde neben gemeinsamen Proben das Augenmerk auf Ensembleproben gelegt. Seit Ende September wurde in fünf kleinen Musikformationen geprobt. Dirigent Hansjörg Hilser studierte ein spezielles Programm für das 45. Weihnachtskonzert in diesen Gruppen ein und alle organisatorischen Angelegenheiten mit der katholischen Seelsorgeeinheit wurden besprochen.

Absage mit Bedauern

Jeder Musiker hat sich sehr auf ein besonderes Konzert, das traditionell am dritten Advent in der Stadtkirche aufgeführt wird, gefreut. Wegen der Abstandsregel hat man sich auf zwei Konzerttermine am dritten Advent geeinigt, damit mehr Zuhörer die Möglichkeit haben, das Konzert anzuhören.

Triberg Martins-Gesänge per WhatsApp – Musiker bieten Familien digitales Paket für Laternenlauf Das könnte Sie auch interessieren

Mit Bedauern mussten die Verantwortlichen jedoch das traditionelle Weihnachtskonzert der Stadt- und Kurkapelle Triberg absagen. In der aktuellen Situation sei ein Konzert und Zusammentreffen nicht zu verantworten, ist sich die Vereinsleitung einig. Die Verordnungen des Landes untersagen das Ganze sowieso. Momentan pausieren auch wieder die Proben.

Hoffnung richtet sich aufs kommende Jahr

Die Musiker hoffen sehr darauf, im neuen Jahr wieder öfter gemeinsame Proben abhalten und einem Publikum tolle Konzertmomente präsentieren zu können, die die Vereinsgemeinschaft weiterhin pflegen. Gerade jetzt in der Adventszeit haben sich die Musiker sehr oft getroffen, um das Weihnachtskonzert vorzubereiten und viele vorweihnachtliche Veranstaltungen musikalisch zu begleiten.

Der eine oder andere genieße jetzt doch die etwas ruhigere und besinnlichere Zeit. Jedoch fehle jedem die Gemeinschaft und das Musizieren. Trotz allem seien die Musiker dankbar, dass bisher alle gesund und wohlbehalten durch die Corona-Krise gekommen seien. Jedes Vereinsmitglied sei sich der Verantwortung bewusst, was es bedeute, unter den aktuellen Pandemiebedingungen zu musizieren, heißt es abschließend.