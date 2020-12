von Lukas Nagel

Markus Aydt, Geschäftsführer der Sozialstation St. Marien, beschreibt die Lage am Freitag auf Nachfrage „als schwierig und belastend“, sowohl für das Pflegepersonal als auch für Patienten und Kunden.

„Wir sind proppenvoll, und immer wieder kommen neue Anfragen“, erklärt er im Gespräch. Dies hänge nicht zuletzt auch mit der steigenden Nachfrage nach Nachversorgung im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt und dem damit verbundenen Mehraufwand zusammen. Denn in Kliniken benötige man verstärkt freie Plätze für Covid-Infizierte, sodass nach Möglichkeit die Nachversorgung ausgelagert werde. „Hier übernehmen die Pflegedienste dann diese Aufgabe“, so der Geschäftsführer. „Das bedeutet, dass wir als Pflegedienst randvoll sind mit Aufträgen. Wir können uns vor Aufträgen kaum retten“, schildert Aydt.

Belastend für die Mitarbeiter

Die Situation belaste die 60 Mitarbeiter im Pflege- und Hauswirtschaftsteam der Sozialstation sehr stark. „Es reißt sich gerade jeder ein Bein aus, wir sind über den Maßen belastet“, beschreibt Aydt die Situation. „Wir benötigen dringend weitere Pflegekräftige, die uns tatkräftig unterstützen“, sagt der Chef der Sozialstation.

Besucher haben Zugang

Im Triberger Pflegeheim St. Antonius geht man indes nicht davon aus, dass sich an der aktuellen Situation in Pflegeheimen durch den erneuten Lockdown etwas ändert. Aktuell hat pro Bewohner ein Besucher täglich Zugang zu dem Haus in der Schulstraße. Jedoch gelten seit Beginn der Pandemie verschärfte Vorkehrungen wie beispielsweise das Tragen einer FFP2-Maske.

Angehörige nutzen Möglichkeit

„Wir gehen davon aus, dass auch mit den neuen Maßnahmen der Landesregierung Pflegeheime nicht grundsätzlich geschlossen werden“, sagt Nadine Dold, die unter anderem für das Qualitätsmanagement in der Einrichtung verantwortlich ist. Solange die Einrichtung nicht von Infektionen betroffen sei, seien Besuche auch weiterhin möglich. Viele Angehörige machten von dieser Möglichkeit daher auch weiter Gebrauch.

Geringe Einschränkungen für Bewohner

„Ich denke, dass die Einschränkungen für unsere Bewohner gar nicht so wahnsinnig groß sind“, ist Dold überzeugt. Bewohner dürften sich in ihrem jeweiligen Wohnbereich uneingeschränkt bewegen. Für einen Spaziergang, Einkäufe oder einen Besuch bei der Familie sei es sogar möglich, das Haus zu verlassen. In der Gemeinschaft der Wohnbereiche wirke die Arbeit der Alltagsbegleiter zudem einer Vereinsamung entgegen.

„Ab der kommenden Woche werden stichprobenartig PoC-Antigen-Testungen bei Besuchern durchgeführt. Das Hauptziel stellt die Risikominimierung einer Infektion von unseren Heimbewohnern sowie dem Personal im Pflegeheim St. Antonius dar“, war am Nachmittag noch in einer Mitteilung des Pflegeheims zu erfahren. „Durch die Einführung der Teststrategie wird unseren Bewohnern ein weitestgehend und höchstmögliches Maß an Freiheit und Selbstbestimmung geboten“, zeigt sich die Heimleitung überzeugt.