Wechsel an wichtige Stellen in der Stadt: Zwei Mitarbeiterinnen an Schule und im Rathaus sind nun im Ruhestand.

Eine davon ist Heidi Thurner, die sich nach mehr als sechs Jahren Tätigkeit in der Stadtkasse der Stadt Triberg verabschiedet hat, wie es in einer Pressemitteilung des Rathauses heißt. Sie wurde zum 1. April 2017 als Sachbearbeiterin für die Stadtkasse eingestellt. Davor war sie bereits viele Jahre lang Kassenleiterin bei der Gemeinde Schönwald gewesen. Sie war in Triberg für den Zahlungsverkehr und die Buchführung zuständig, ebenfalls für den Bereich der Mahnung und Vollstreckung. Außerdem war sie für die Organisation des jährlichen Stadtputzes sowie des jährlichen Ehrenamtsempfangs zuständig.

Ebenso verabschiedete sich Ingeborg Schneider nach 31 Jahren Tätigkeit. Sie war im Schulsekretariat der Grundschule Anlaufstelle für die Schüler sowie deren Eltern. Die anfallenden Verwaltungsaufgaben für den Schulträger, wie die Schülerbeförderung, gehörten ebenso zum Arbeitsgebiet wie allgemeine Sekretariatsaufgaben oder die Unterstützung der Schulleitung in organisatorischen Belangen. Bürgermeister Gallus Strobel dankte den zwei Frauen während einer kleinen Feierstunde, ebenso Hauptamtsleiterin Barbara Duffner, die Leiterin der Finanzverwaltung, Christin Rinnus, Rektorin Bianca Mey und der Vorsitzende des Personalrats, Sven Ketterer. Alle waren sich laut Pressemitteilung einig: „Frau Thurner und Frau Schneider waren die richtigen Frauen am richtigen Platz.“

Adela Ayan-Ramic ist Nachfolgerin im Sekretariat der Grundschule. Sie kommt aus Triberg und ist gelernte Informatikkauffrau. Sie war bereits in der Grundschule Triberg tätig und seinerzeit für die Betreuung des Mittagessens sowie in der Nachmittagsbetreuung beschäftigt. Ebenfalls hat sie sich während der Pfingst- und Sommerferien um die Kinder in der Ferienbetreuung gekümmert. Sie wird zusätzlich zu ihren Aufgaben im Schulsekretariat die EDV-Administration im Rathaus unterstützen.