Früher hätte man Turn- oder Freizeitschuhe dazu gesagt. Mittlerweile gehören Sneaker zum trendigsten Schuhwerk weltweit. Und diesem Trend folgt die Schwarzwald-Tourismus GmbH mit einem eigenen Schuh-Label, nun in Szene gesetzt im Triberg Fantasy.

Die beiden Männer kennen sich aus mit Marketing: Hansjörg Mair, Geschäftsführer der namhaften Schwarzwald Tourismus GmbH (STG), und Nikolaus Arnold, Marketingchef in Triberg. Und beide haben sie Ideen, die in den sozialen Medien für Aufsehen sorgen. Neuestes Beispiel ist ein Schuh-Label der STG, das in Kooperation mit dem weltweit agierenden Sportartikelhersteller Puma Form angenommen hat: Die Black-Forest-Sneaker. Sie umfassen drei Modelle, die derzeit auf den Markt kommen – und gar nicht so einfach zu ergattern sind.

Das liegt auch an der limitierten Auflage dieses besonderen Schuhwerks: Insgesamt gibt es von den Black-Forest-Sneakern gerade mal 2000 Exemplare, erklärt Mair, die vorwiegend über besondere Sneaker-Läden vertrieben werden, aber auch online zu haben seien. Die STG selbst habe von jedem der drei Modelle lediglich rund 50 Paare, die sie zum Verkauf anbieten könne. Der Verkaufspreis liege bei 160 Euro pro Schuhpaar. Im Internet würden die Schuhe aber bereits für teilweise 800 Euro gehandelt.

Was macht diese Schuhe so begehrenswert? Von ihrer Idee her sind sie ein Stück Schwarzwald an den Füßen. Zum Präsentationstermin im Triberg Fantasy trägt Mair eines der drei Modelle: den Kuckuck-Sneaker, ein in Braun und Weiß gehaltener Schuh, der in verschiedenen Details an die bekannten Kuckucksuhren erinnert. So baumeln zwei Miniatur-Tannenzapfen am Schuh, die sich größer auch in einer echten Kuckucksuhr als Gewichte finden. Der Puma-Formstreifen an der Seite symbolisiert Schindeln. Der namensgebende Kuckuck findet sich als Abbildung auf einer der beiden Schuhzungen. Als Dreingabe zum Schuh erhält der Käufer außerdem eine funktionsfähige Kuckucksuhr im Bastelset, fügt Mair hinzu.

Im Triberg Fantasy wurde nun das zweite Modell, der Schwarzwälder-Kirsch-Sneaker, in Szene gesetzt. Das Triberg Fantasy biete hierfür mit „die beste Kulisse“, meint Nikolaus Arnold. So greift einer der Räume das Thema Schwarzwälder Kirschtorte auf. Besucher können sich dort an oder sogar in einem überdimensionalen Tortenstück fotografieren lassen.

Natürlich finden sich an diesem Schuhmodell einige Extras, die an Kirschtorte erinnern, seien es die Farben, aber auch ein kleiner Anhänger, der eine Kirsche auf einem Sahnehäubchen zeigt, und andere Details mehr. Als Dreingabe gibt es sinnigerweise einen Tortenheber.

Das dritte Modell mit dem Titel „Into the Nature“ soll ab 7. Oktober zu haben sein. Es handelt sich laut Mair um einen Laufschuh. Drei Paar der Black-Forest-Sneaker brachte der STG-Geschäftsführer zum Besuch in Triberg mit. Eines davon hat sich Bürgermeister Gallus Strobel sichern lassen. Die anderen beiden sollen nun verlost werden (siehe Infokasten).

Das lässt Sneaker-Fans aufhorchen. Und mit dem Schuhlabel erreicht die STG eine mediale Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, die dem Tourismus im Schwarzwald förderlich sei. Begeistert pflichtet Arnold bei: Die Aktion helfe, den Schwarzwald von einem „altbackenen“ Image zu befreien und entsprechend den heutigen Trends ins Bewusstsein zu bringen.