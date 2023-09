Neue Dynamik hat das Kinder-Hilfsprojekt von Triberg, das eine Schule in Afrika unterstützt, bekommen: Es gibt nun eine Schulpartnerschaft zwischen der Ecole et Jardin d‘enfant Mère Maria Bernarda in Mali und der Grundschule Triberg. Mit welchem Ziel?

„Die Schüler sollen voneinander lernen, auch sich solidarisch zu verhalten. Die Kinder hier sollen beispielsweise sensibel dafür werden, dass es auch anderswo arme Kinder auf der Welt gibt und diese trotz ihrer Armut fröhlich sind, Lebensfreude ausstrahlen“, erläutert Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold und betont: „Es ist eine Schulpartnerschaft in einem rein ideellen Bereich. Es fließt also kein zusätzliches Geld.“

Die Idee zur Gründung einer Schulpartnerschaft mit der Schule in einem Kloster in Kloulikoro in Mali entstand im November des vergangenen Jahres, als die Leiterin des Klosters, Franziskanerschwester Janeth, in Triberg weilte. „Da sie sich zu jener Zeit von ihrer Ordensvereinigung aus gerade in Österreich aufhielt, bot sich ein Besuch bei uns an“, erzählt Arnold. Er hat das Kinderhilfs-Projekt Mali der Wasserfallstadt initiiert. Es wurde 2019 nach dem Auslandseinsatz der Triberger Patenbatterie der Bundeswehr in Mali in Afrika ins Leben gerufen.

„Vor allem die prekäre Situation der Kinder im fernen ­Afrika, gezeichnet durch Armut, Unterernährung und Krankheit, hat bei den Soldaten einen tiefen Eindruck hinterlassen. Der Besuch eines nahen Klosters, unweit des Militärstandorts, hatte den Soldaten aufgezeigt, wie mit wenig Mitteln eine Schule mit Kindergarten eingerichtet und somit konkrete Hilfe von außen geleistet werden kann“, schildert Arnold. Diese ­Berichte der Soldaten haben ihn derart berührt, dass er mit dem Kloster im fernen Afrika in Kontakt trat.

„Durch Schwester Janeth ist seither eine innige Freundschaft entstanden. Viele Privatpersonen und Triberger Vereine haben sich bislang im Rahmen des Kinder-Hilfsprojekts der Stadt Triberg engagiert“, berichtet Arnold und verweist auf Geldspenden, die immer wieder gesammelt wurden. Auch Sachspenden wie Kinderfolgenahrung, Schulmaterial und Spielsachen wurden zusammengetragen und nach Koulikoro geschickt. Wohin fließt das Geld? „Mit dem gespendeten Geld aus Triberg konnte zwischenzeitlich auch die dortige Schule um weitere Klassenzimmer erweitert werden“, so Arnold. Er freut sich, dass bereits mehr als 20.000 Euro zusammengekommen sind, was anfangs keiner für möglich gehalten habe. Im September könne man nun wieder über das Konto der Stadt Triberg 5000 Euro an das Kloster überweisen. Mit dem Geld würden die Schule und der Kindergarten innerhalb des Klosters, das rund 100 Kilometer von Malis Hauptstadt Bamako entfernt ist, weiter vergrößert.

Der Klosterleiterin war es laut Nikolaus Arnold ein Herzensanliegen, sich vor Ort bei allen am Kinder-Hilfsprojekt Mali Beteiligten zu bedanken, was sie im vergangenen Jahr bei ihrem Besuch am Volkstrauertag in der Wasserfallstadt auch tat. Während ihres Aufenthalts besichtigte Schwester Janeth noch die Grundschule und den Kindergarten Mariengarten. So konnte sie sich unter anderem bei einem Unterrichtsbesuch mit Schulleiterin Bianca May vor Augen führen, wie hierzulande Schularbeit abläuft. „Aufgrund der Herzlichkeit dieser Aktion wurde spontan die Idee geboren, eine Schulpartnerschaft der Grundschule Triberg mit der Schule Ecole et Jardin d‘enfant Mère Maria Bernarda ins Auge zu fassen“, berichtet Arnold. „Inzwischen haben wir diese auch gegründet“, ergänzt der Stadtmarketingleiter.

Besiegelt wurde die Partnerschaft mit einem Foto, auf dem weit mehr als 150 Schüler, Grundschulrektorin Bianca May, Lehrerinnen der Grundschule, Bürgermeister Gallus Strobel sowie die Ansprechpartner der Patenbatterie der Bundeswehr ein von den Schülern mit Fingerfarben erstelltes Transparent präsentieren. Dieses soll künftig die Schule in Mali zieren. „Wir hoffen natürlich, dass wir von dort, wenn die Schule fertig ist, auch ein ähnliches Transparent bekommen, das wir in unserer Grundschule aufhängen können“, verrät Arnold lächelnd.