Nußbach vor 4 Stunden

Schreck in der Nacht: Wohnhaus in Nußbach brennt lichterloh

Schaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro ist bei einem Brand im Hohnenweg in Nußbach am Samstagabend entstanden. Ein unbewohntes Wohnhaus ist komplett niedergebrannt. Die Feuerwehr konnte einen Waldbrand gerade noch verhindern. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei darf das Gebäude nicht betreten.